Bi kịch cầu thủ nhập tịch Malaysia tính giải nghệ sau án phạt nặng của FIFA 14/01/2026 15:40

(PLO)- Bóng đá Malaysia tiếp tục chao đảo vì vụ bê bối liên quan đến nhóm cầu thủ nhập tịch, và cái tên đang gây chú ý nhất lúc này là Rodrigo Holgado do lệnh trừng phạt của FIFA quá nặng nề.

Tiền đạo nhập tịch Holgado 30 tuổi của đội tuyển Malaysia đang nghiêm túc cân nhắc treo giày, sau khi nhận án kỷ luật nặng từ FIFA cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá chuyên nghiệp trong 12 tháng, tính từ tháng 9-2025.

Thông tin này xuất phát từ nhà báo thể thao uy tín Bombiro Quintero. Và theo chia sẻ của Quintero, tiền đạo Holgado, người từng khoác áo CLB America de Cali (Colombia), rơi vào tình trạng bế tắc khi vẫn còn hợp đồng với đội bóng của mình nhưng lại không được thi đấu, đồng thời không nhận lương. Chính hoàn cảnh đó khiến anh tính đến phương án giải nghệ vĩnh viễn, khép lại sự nghiệp trong sự tiếc nuối.

Holgado ghi bàn trong trận Malaysia thắng đậm tuyển Việt Nam 4-0 ở vòng loại Asian Cup 2027. Ảnh: TAFC.

Holgado là một trong bảy cầu thủ bị FIFA xử phạt sau khi cơ quan này kết luận có hành vi làm giả giấy tờ nhập tịch và vi phạm Điều 22 của quy tắc kỷ luật FIFA. Anh cũng là tác giả của một trong bốn bàn thắng vào lưới tuyển Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 mà sau đó FIFA phát hiện sử dụng giấy tờ gian lận.

Cùng chịu án cấm thi đấu 12 tháng với Holgado còn có Gabriel Palmero, Facundo Garces, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Ngoài án treo giò, nhóm cầu thủ này còn bị phạt tiền mỗi người.

Có đến 7 cầu thủ khoác áo tuyển Malaysia bị phạt nặng. Ảnh: TAFC,

Không dừng ở cá nhân cầu thủ, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) cũng bị FIFA “tuýt còi” nặng, với mức phạt lớn do liên quan đến vụ việc. Thậm chí, FIFA còn ra quyết định hủy kết quả ba trận đấu giao hữu mà Malaysia từng sử dụng nhóm cầu thủ nhập tịch bị cho là “giả mạo”. Trận hòa Cape Verde 1-1 ngày 29-5, chiến thắng Singapore 2-1 ngày 4-9 và thắng Palestine 1-0 ngày 8-12 đều bị xử thành thua 0-3.

Hiện vụ việc vẫn chưa khép lại. Phía Malaysia đang đưa hồ sơ lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) tại Thụy Sĩ để tiếp tục theo đuổi quá trình xử lý. Và trong lúc chờ phán quyết, tương lai của Holgado trở nên mịt mờ với bi kịch giải nghệ vì lệnh trừng phạt quá nặng nề.