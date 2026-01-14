HLV Marcelo Broli khó hiểu vì UAE không giành được chiến thắng 14/01/2026 14:10

(PLO)- HLV Marcelo Broli đã có những cảm xúc lẫn lộn sau khi đội U-23 UAE của ông giành vé vào tứ kết giải U-23 châu Á đối đầu với U-23 Việt Nam, đặt câu hỏi vì sao UAE không giành được chiến thắng trước Syria.

Đêm qua và rạng sáng nay 14-1, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) đã giành vé vào tứ kết giải U-23 châu Á sau trận hòa 1-1 với Syria ở lượt trận cuối bảng B. Sau trận đấu, HLV Marcelo Broli đã đặt câu hỏi tại sao UAE không giành được chiến thắng trước Syria.

"Trận hòa 1-1 với Syria giúp UAE đứng thứ hai sau Nhật Bản ở bảng B, 9 điểm so với 4 điểm, nhưng HLV Marcelo Broli thừa nhận ông không hiểu vì sao đội của mình lại không giành chiến thắng", bài viết trên website liên đoàn bóng đá châu Á(AFC) chia sẻ. Như vậy, UAE sẽ gặp U-23 Việt Nam ở tứ kết giải U-23 châu Á vào lúc 22 giờ 30 ngày 16-1.

HLV Marcelo Broli khó hiểu vì UAE không giành được chiến thắng trước Syria. ẢNH: AFC

“Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất căng thẳng vì cả hai đội đều đang chiến đấu để giành vé vào vòng tiếp theo", HLV Broli của U-23 UAE nói, “Chúng tôi biết Syria là một đội bóng mạnh, nhưng chúng tôi đã chuẩn bị một kế hoạch vững chắc để không phải chịu quá nhiều thiệt thòi.

Trận đấu diễn ra đúng như chúng tôi dự đoán - chúng tôi ghi bàn trong hiệp một, và họ gỡ hòa. Tất nhiên, sự căng thẳng tăng lên nhưng trong những phút cuối, tôi tin rằng chúng tôi đã có những cơ hội rõ ràng nhất để giành chiến thắng.

Hôm nay, chúng tôi đã đạt được mục tiêu là giành quyền đi tiếp, nhưng tất nhiên, chúng tôi cần phải tận dụng tốt hơn các cơ hội để tiến vào vòng tiếp theo. Đó là thực tế, và chúng tôi luôn nỗ lực để cải thiện từng trận đấu".

Ali Al Memari ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho UAE. Sau khi gỡ hòa 1-1 nhờ bàn thắng của Mahmoud Alomar đầu hiệp hai, Syria đã không thể tận dụng được đà thắng để ghi bàn thắng quyết định giúp họ đi tiếp, nhưng HLV trưởng Jehad Al Hussien vẫn tự hào về thành tích của đội mình.

UAE có trận hòa 1-1 vừa đủ với Syria để vào tứ kết U-23 châu Á. ẢNH: AFC

“Chúng tôi đã phải đối mặt với nhiều hoàn cảnh khó khăn, nhưng đó là bóng đá, chúng ta phải thích nghi với mọi điều kiện", Jehad Al Hussien của U-23 Syria cho biết, “Các cầu thủ hoàn toàn không có lỗi, tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm. Các đội khác đã chuẩn bị tốt hơn chúng tôi, thể lực tốt hơn.

Chúng tôi có nhiều cầu thủ chấn thương. Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều trong trận đấu hôm nay, chúng tôi là đội chơi tốt hơn trong hiệp một, tốt hơn ở mọi khía cạnh của trận đấu. Có lẽ chỉ trong 10 phút cuối chúng tôi chơi tệ. Nhìn chung, chúng tôi là đội chơi tốt hơn, nhưng đó là bóng đá. Cuối cùng, chúng tôi cần phải thắng, và điều đó đã không xảy ra".