HLV mới thay Amorim và nhiệm vụ kéo Man United khỏi vũng lầy 14/01/2026 17:02

(PLO)- Man United vừa tạo ra một bước ngoặt gây choáng khi quyết định sa thải Ruben Amorim, khép lại quãng thời gian đầy áp lực và mở ra giai đoạn “chữa cháy” mới bằng người cũ Michael Carrick.

Sau khi loại bỏ Amorim, đội chủ sân Old Trafford chính thức bổ nhiệm Michael Carrick làm HLV tạm quyền cho đến hết mùa giải 2025-2026, một lựa chọn khiến người hâm mộ vừa hồi hộp, vừa kỳ vọng bởi Carrick là gương mặt quen thuộc của Man United, đồng thời đã có hành trang huấn luyện đủ dày để trở lại.

Carrick sinh ngày 28-7-1981 tại Wallsend (Anh). Anh khởi đầu ở học viện Wallsend Boys Club trước khi gia nhập West Ham United năm 1997. Từ một cầu thủ trẻ phải đi “du học” qua các bản hợp đồng cho mượn tại Swindon Town và Birmingham City, cầu thủ Carrick từng bước chiếm chỗ ở đội một West Ham rồi chuyển đến Tottenham Hotspur năm 2004. Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2006, khi anh cập bến Manchester United và bắt đầu giai đoạn rực rỡ nhất sự nghiệp.

HLV Carrick sẽ dẫn dắt Maguire và đồng đội cho đến hết mùa bóng này. Ảnh: EPA.

Trên sân, Carrick nổi bật ở vai trò tiền vệ trụ với khả năng đọc trận đấu tinh tế, chuyền bóng chuẩn và điều tiết nhịp độ lạnh lùng. Anh không phải mẫu cầu thủ ồn ào, nhưng luôn là “cái trục” giúp hệ thống vận hành trơn tru. Trong 12 mùa khoác áo MU, Carrick ra sân hơn 300 trận, giành 5 chức vô địch Premier League, Champions League, Europa League và Club World Cup, từng đeo băng đội trưởng trước khi giải nghệ năm 2018.

Treo giày xong, Carrick không rời bóng đá. Anh ở lại Man United trong vai trò HLV, làm trợ lý dưới thời nhiều nhà cầm quân như Jose Mourinho và Ole Gunnar Solskjaer. Năm 2021, Carrick từng có quãng ngắn dẫn dắt đội một với tư cách tạm quyền và giữ thành tích bất bại 3 trận trước khi MU chuyển giao cho Ralf Rangnick.

Cựu tiền vệ MU từng làm trợ lý cho Solskjaer và Mourinho. Ảnh: EPA.

Sau đó, Carrick rời Old Trafford để “thử lửa” thật sự ở ghế HLV trưởng. Ông dẫn dắt Middlesbrough tại Championship từ năm 2022 đến 2025, tạo dấu ấn bằng cách tiếp cận kiểm soát bóng rõ ràng và tích lũy nhiều kinh nghiệm trận mạc. Dù cuối cùng bị CLB chia tay vì không đạt mục tiêu thăng hạng, giai đoạn ấy vẫn được xem là bước đệm quan trọng giúp Carrick trưởng thành về chuyên môn và bản lĩnh.

Giờ đây, Carrick trở lại Man United với nhiệm vụ nặng hơn mọi lần trước là kéo đội bóng vượt qua giai đoạn bất ổn, cải thiện thứ hạng và tối thiểu phải giúp MU kết thúc mùa giải trong nửa trên bảng xếp hạng Premier League. Với một huyền thoại bước vào vai “người dọn dẹp khủng hoảng”, Old Trafford đang chờ xem liệu Carrick có thể biến sự am hiểu CLB thành liều thuốc hồi sinh kịp thời hay không.