Real Madrid thất bại thảm hại, tân HLV Arbeloa: ‘Bắt chước Mourinho là tự sát’ 15/01/2026 10:10

(PLO)- Trận ra mắt của tân HLV Arbeloa đã trở thành thảm họa khi đội bóng lớn Real Madrid thua đối thủ dưới cơ Albacete tại vòng 16 đội cúp Nhà vua Tây Ban Nha vào rạng sáng 15-1.

Nhà cầm quân mới của Real Madrid, Alvaro Arbeloa, có buổi ra mắt đầy thẳng thắn và quyết đoán khi khẳng định ông sẽ đi theo con đường riêng, thay vì cố gắng sao chép hình ảnh hay triết lý của Jose Mourinho.

Phát biểu trước báo giới trong vai trò HLV trưởng Real Madrid, cựu hậu vệ người Tây Ban Nha nhấn mạnh rằng việc trở thành “bản sao” của bất kỳ ai, kể cả một tượng đài như Mourinho, sẽ chỉ dẫn đến thất bại.

Arbeloa được bổ nhiệm thay thế Xabi Alonso chỉ một ngày sau khi Real thất bại trước Barcelona ở trận chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Quyết định này nhanh chóng gây chú ý bởi mối liên hệ đặc biệt giữa Arbeloa và Mourinho, người từng dẫn dắt Real giai đoạn 2010-2013. Khi còn là cầu thủ, Arbeloa là một trong những học trò thân cận của “Người đặc biệt” và được xem là người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ cá tính cũng như tư duy quản lý của ông.

Mourinho có ảnh hưởng lớn đến Arbeloa. Ảnh: EPA.

Tuy vậy, trong buổi họp báo đầu tiên trên cương vị HLV trưởng đội một, Arbeloa khẳng định ông ý thức rất rõ giới hạn của bản thân. Ông chia sẻ rằng được làm việc dưới trướng Mourinho là một vinh dự lớn, đồng thời thừa nhận nhà cầm quân người Bồ Đào Nha có tác động sâu sắc đến sự nghiệp của mình. Dù vậy, Arbeloa nhấn mạnh ông sẽ thất bại nặng nề nếu cố gắng trở thành Mourinho thứ hai. Theo ông, Real Madrid cần một Arbeloa đúng nghĩa, chứ không phải một phiên bản sao chép.

"Tôi có mối quan hệ rất tốt với Mourinho và rõ ràng ông ấy là người có ảnh hưởng rất lớn đến tôi. Tôi luôn mang ông ấy trong mình.Tuy nhiên, tôi là Alvaro Arbeloa. Mặc dù đúng là tôi không sợ thất bại, và chưa bao giờ sợ, nhưng tôi chắc chắn nếu tôi cố gắng trở thành Jose Mourinho là tự sát", Arbeloa bày tỏ.

Nhiệm vụ trước mắt của ông thầy trẻ 42 tuổi không hề đơn giản. Real Madrid đang bị Barcelona bỏ xa 4 điểm tại La Liga, trong bối cảnh đại kình địch vẫn duy trì sự ổn định cao. Trận đấu đầu tiên Arbeloa cầm quân, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã thua Albacete 2-3 tại vòng 16 đội Copa del Rey vào rạng sáng 15-1.

Tân HLV Arbeloa có trận ra mắt thua đội chiếu dưới Albacete. Ảnh: EPA.

Xuất thân từ hệ thống đào tạo nội bộ, Arbeloa từng dẫn dắt đội trẻ và đội dự bị Real Madrid trước khi được trao trọng trách lớn nhất. Ông khẳng định thành công là tiêu chuẩn tối thượng tại một CLB từng có 15 lần vô địch Champions League. Theo Arbeloa, tinh thần chiến thắng đã ăn sâu vào “gene” của Real, và đó chính là bản sắc cần được duy trì qua từng thế hệ.

Arbeloa cũng nhấn mạnh mối gắn bó đặc biệt với sân Bernabeu. Sau 20 năm gắn bó ở nhiều vai trò khác nhau, ông xem Real là ngôi nhà thực sự của mình. Dù CLB chưa công bố thời hạn hợp đồng, Arbeloa khẳng định ông sẽ cống hiến trọn vẹn chừng nào Real Madrid còn cần. Với ông, việc giúp đội bóng tiếp tục lấp đầy phòng truyền thống là nỗi ám ảnh và mục tiêu sống mỗi ngày.