‘Phép lạ’ Kim Sang-sik buộc các đối thủ nể nang U-23 Việt Nam 15/01/2026 06:39

(PLO)- Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển U-23 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik với thế “chiếu dưới” đã toàn thắng 3 trận vòng bảng giải U-23 châu Á và ngẩng cao đầu vào tứ kết.

Vòng bảng U-23 châu Á hoàn tất với chỉ hai đội bóng có chiến tích toàn thắng cả 3 trận là U-23 Việt Nam và Nhật Bản. Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã buộc các đối thủ phải nghĩ khác về mình và trận tứ kết đụng độ U-23 UAE ngày 16-1 một mất một còn dự báo rất hấp dẫn.

Bản lĩnh U-23 Việt Nam

Nhìn trên giấy tờ, U-23 Việt Nam bị đánh giá thấp nhất bảng A. Thậm chí, trong 16 đội mạnh nhất châu Á góp mặt ở giải, bóng đá trẻ Việt Nam được nhắc đến như cái tên có thứ hạng FIFA khiêm tốn nhất (107 thế giới). Nhưng các con số khô khan ấy chỉ còn mang tính tham khảo khi đội bóng của ông thầy người Hàn Quốc bước ra sân. Sau 3 trận vòng bảng, đội tuyển U-23 Việt Nam ghi 5 bàn và chỉ thủng lưới 1 lần. Đó chính là một sự cân bằng đáng nể giữa hàng công biết chắt chiu cơ hội và hàng thủ không hoảng loạn trước sức ép, cùng cả một hệ thống vận hành ổn định, không vỡ trận.

Điển hình cho sự nguy hiểm và bản lĩnh của học trò ông Kim diễn ra trên sân Prince Abdullah Al Faisal ở Jeddah với khoảnh khắc Đình Bắc tung cú sút búa bổ làm tung lưới chủ nhà sau một pha phản công chớp nhoáng. Nó như một dấu chấm hoàn hảo của U-23 Việt Nam khi tạo ra một cú sốc lớn nhất bảng A khi thắng Saudi Arabia để giữ vững ngôi đầu ấn tượng với 9 điểm.

Đình Bắc tỏa sáng với bàn thắng đẹp loại chủ nhà Saudi Arabia khỏi cuộc chơi. Ảnh: TAFC.

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự giải U-23 châu Á, bóng đá trẻ Việt Nam đạt thành tích toàn thắng ở vòng bảng. Trước trận gặp Saudi Arabia, thầy trò ông Kim đã lần lượt qua mặt hai đối thủ lớn khác là Jordan 2-0 và Kyrgyzstan 2-1. Đáng chú ý những chiến thắng của Việt Nam không phải may mắn từ trên trời rơi xuống. Nó chính là thành quả của một kế hoạch đã được HLV Kim Sang-sik tính toán kỹ lưỡng với hàng phòng ngự lì lợm bẻ gãy nhịp tấn công của đối thủ và hàng công biết tung đòn quyết định.

Điều khiến người hâm mộ thích thú là cái cách cầu thủ trẻ Việt Nam chơi bóng rất tự tin và hiệu quả trước các đối thủ lớn hơn hẳn mình. Học trò ông Kim pressing mạnh mẽ ở những thời điểm cần thiết, chuyển trạng thái nhanh, lên bóng có bài mà không đá theo kiểu cầu may. Khi cần giảm nhịp, U-23 Việt Nam sẵn sàng lùi thấp để giữ cự ly, chờ thời cơ vàng để tăng tốc. Những mảng miếng ấy cho thấy Việt Nam đã chuẩn bị kỹ lưỡng, có ý đồ rõ ràng theo từng đối thủ.

Một điểm nhấn khác nằm ở các tình huống cố định, thứ vũ khí tạo ra những khác biệt. Việt Nam ghi bàn đều đặn qua từng trận, và phần lớn bàn thắng đến từ bóng chết. 4/5 bàn của đội ở vòng bảng xuất phát từ những pha cố định, cho thấy sự tính toán tỉ mỉ trong khâu chuẩn bị, từ cách chạy chỗ, che chắn, đến điểm rơi và phương án dứt điểm. Giới chuyên môn còn ví von sự hiệu quả ấy với Arsenal, đội đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, theo kiểu ghi bàn “đều như cơm bữa” từ những tình huống tập đi tập lại nhuần nhuyễn.

Nguyễn Lê Phát (2) mới 18 tuổi đã chững chạc dưới sự huấn luyện của thầy Kim. Ảnh: TAFC.

Dấu ấn HLV Kim Sang-sik

Và nếu phải chọn một hình ảnh đại diện cho chiến thắng đẹp Saudi Arabia, chính là quyết định thay người của HLV Kim Sang-sik. Ông tung Đình Bắc vào sân ở hiệp hai và cầu thủ này ghi bàn định đoạt trận đấu. Một pha thay người đúng thời điểm của ông Kim đã khiến đối phương ôm hận.

Ông thầy người Hàn Quốc đã chọn tiền đạo hay nhất SEA Games 33 ra sau để bù đắp hạn chế về thể lực và sức bền của cầu thủ Việt Nam, đặc biệt ở giai đoạn cuối trận khi nhịp độ bị đẩy cao. Đó là tay nghề lành của một nhà cầm quân biết kiểm soát trận đấu bằng toan tính cụ thể, không chỉ phản ứng theo diễn biến trên sân.

Từ khi HLV Kim Sang-sik nắm các đội tuyển Việt Nam (tháng 5-2024), bản thành tích ông kể lại như một thời “hoàng kim thứ hai” sau đàn anh Park Hang-seo. Ông Kim đã giúp bóng đá Việt Nam vô địch AFF Cup 2024 vào tháng 1 năm ngoái, vô địch U-23 Đông Nam Á vào tháng 7, rồi giành vàng SEA Games tháng 12, hoàn tất cú hat trick danh hiệu liên tiếp.

Ông thầy người Hàn Quốc đã biến U-23 Việt Nam thành khối thống nhất và rất khó bị đánh bại. Ảnh: TAFC.

Nên nhớ HLV Kim Sang-sik là chiến lược gia đầu tiên thắng trọn ba giải này, một cột mốc mà ngay cả người tiền nhiệm cũng chưa chạm tới. Dù mỗi giải có bối cảnh khác nhau, chuỗi danh hiệu tạo ra nền tảng tinh thần lớn giúp cầu thủ trẻ tự tin hơn, dám đá sòng phẳng hơn, và bước ra châu lục với tâm thế không phải đội “kèo dưới”.

Với đà thăng hoa này, HLV Kim Sang-sik không nói đùa: “Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để tạo nên một kỳ tích nữa ở tứ kết giải U-23 châu Á”.