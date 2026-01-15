Coi chừng một cựu vô địch phải rời AFF Cup 2026 khi bóng chưa lăn 15/01/2026 18:18

(PLO)-AFF Cup 2026 mang nhiều ý nghĩa nhưng coi chừng một cựu vô địch phải chia tay trước.

AFF Cup 2026 diễn ra từ 24-7 đến 26-8, không ngoại trừ khả năng, một cựu vô địch buộc phải rời giải khi quả bóng chưa lăn.

Đó là tuyển Malaysia từng vô địch AFF Cup 2010.

Trong buổi lễ bốc thăm 2 bảng đấu của AFF Cup 2026, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia, ông Erick Thohir là người bốc lá thăm Malaysia rơi vào bảng B. Malaysia nằm nhóm hạt giống 2. Điều lạ là bổng dưng người đứng đầu bóng đá Indonesia nhìn vào lá thăm ông lại bật người rất to như không thể nhịn được. Đó là hình ảnh người xem chứng kiến.

Chủ tịch PSSI-Erick Thohir (thứ hai từ trái sang) trong lễ bốc thăm AFF Cup 2026. Ảnh:Bola

Cách đây ít ngày Tổng thư ký (TTK) AFC ông Windsor John, người Malaysia đã đưa ra những nhận định của mình về án phạt mà bóng đá Malaysia sẽ phải tiếp nhận từ FIFA là cực nặng, cấm mọi đội tuyển và mọi CLB tham dự các giải quốc tế, từ tuyến U-13, U-13 trở lên.

Vai trò TTK của một liên đoàn nhìn nhận vấn đề kỷ luật là rất chính xác, bởi TTK là người nhận hồ sơ từ FIFA đầu tiên và ông Windsor John cũng không lạ gì mức án mà bóng đá Malaysia đã phạm phải đang dẫn FIFA ra tòa án thể thao (CAS).

Hai bảng đấu AFF Cup 2026, Malaysia ở bảng B coi chừng phải rời giải khi bóng chưa lăn.

AFF Cup, giải đấu không trực thuộc FIFA, tuy nhiên một khi FIFA áp án phạt như cách nhận định của TTK Windsor John thì tuyển Malaysia không thể tham dự AFF Cup.

Ngày 31-3 là lượt trận cuối cùng vòng loại Asian Cup 2027 và tất nhiên FIFA phải đưa ra án phạt cuối cùng trước khi lễ bốc thăm VCK Asian Cup 2027 chỉ ít ngày sau vòng loại hoàn tất.

Tội giả mạo, cố tình làm lệch hồ sơ nhập tịch của LĐBĐ Malaysia là rất nghiêm trọng, nó phạm phải những điều cấm kỵ nhất và gian dối nhất mà FIFA rất đề cao cảnh giác và trừng trị.

AFF Cup 2026 khai mạc vào ngày 24-7, đây là thời điểm mà có lẽ FIFA đã đưa ra án phạt cuối cùng với Malaysia rồi.

Malaysia còn phải chịu chi phí rất khủng khiếp và án phạt sẽ tăng cực nặng có thể là kịch khung khi đưa FIFA ra tòa CAS.