HLV Kim Sang-sik đối đầu với Hàn Quốc trong tình cảnh trớ trêu 21/01/2026 13:53

(PLO)-HLV Kim Sang-sik phải đối đầu với Hàn Quốc trong tình cảnh trớ trêu trong trận tranh hạng 3 giải U-23 châu Á, chứ không phải chung kết như ông mong muốn.

Trước trận bán kết U-23 châu Á gặp U-23 Trung Quốc, HLV Kim Sang-sik của U-23 Việt Nam muốn gặp đội bóng quê nhà U-23 Hàn Quốc trong trận chung kết. Tuy nhiên, dù được gặp Hàn Quốc nhưng mọi thứ diễn ra không như mong đợi của thầy Kim.

U-23 Việt Nam là “ngựa ô”của giải U-23 châu Á. Từ vòng loại U-23 châu Á đến bán kết thắng như chẻ tre và dừng lại tại bán kết khi thua U-23 Trung Quốc 0-3. Trong khi Hàn Quốc cũng thua Nhật Bản 0-1 trong trận bán kết còn lại.

HLV Kim Sang-sik gặp đội bóng đồng hương ở trận tranh hạng 3 tối 23-1. Ảnh: AFC

U-23 Việt Nam rơi vào bảng A tử thần toàn là “kèo trên khủng” Saudi Arabia và Jordan mà lứa đàn anh tức đội tuyển quốc gia có vé dự World Cup 2026, trong đó rất nhiều tuyển thủ U-23 Jordan có cả biên chế trong đội tuyển quốc gia.

Kyrgyzstan thì to khỏe, chơi thứ bóng đá phong cách châu Âu. Ngay khi nhìn vào các đối thủ bảng A của Việt Nam đã là thấy lùng bùng rồi. Thế mà cuối cùng Việt Nam có 3 trận toàn thắng ở vòng bảng, vào tứ kết đánh bại luôn UAE. Điều đáng nói những đội Tây Á “kèo trên” mà U-23 Việt Nam đánh bại đều là những quốc gia có giải nội địa chất lượng với nhiều ngoại binh cực giỏi thi đấu nên họ được rèn giũa trong môi trường chất lượng cao.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã nỗ lực vượt trội để vào đến bán kết là thành công vượt bậc. Ảnh:AFC

Không nói sân chơi Đông Nam Á và SEA Games, khi ra sân chơi châu lục nó hoàn toàn khác. Sân chơi châu lục không phải vòng loại mà là vòng chung kết nên lại càng khó. Thế mà cuối cùng U-23 Việt Nam vượt mong đợi ban đầu của HLV Kim Sang-sik đề ra, vào bán kết.

Khi học trò HLV Kim Sang-sik đánh bại UAE tại tứ kết, và đang chờ kết quả đội bóng đồng hương của thầy Kim - U-23 Hàn Quốc chạm trán với Úc thì HLV của U-23 Việt Nam mong mỏi gặp đội Hàn Quốc ở chung kết. Cuối cùng HLV Kim Sang-sik cũng toại nguyện được... 1 nửa.

Hàn Quốc là đối thủ của U-23 Việt Nam. Ảnh: AFC

Từ sau cột mốc “Thường Châu 2018” đến nay, các đội tuyển Việt Nam nhất là U-23 ra sân chơi châu lục gặp rất nhiều khó khăn vì đối thủ “soi” rất kỹ, tôn trọng và nghiên cứu rất kỹ, không thể làm điều bất ngờ.

Không thấy đó sao khi sau “Thường Châu 2018”, hai năm sau tại Thái Lan thầy trò HLV Park Hang-seo bị loại ngay sau vòng bảng. Rồi đến năm 2022, 2024 vào tứ kết và chia tay vì đối thủ không xem thường U-23 Việt Nam nữa.

Nay cũng thế, VCK U-23 châu Á năm 2026 này, các đối thủ đã tôn trọng Việt Nam nhưng Việt Nam vẫn xuất sắc đánh bại họ.

Các trận tại U-23 châu Á này, Việt Nam đều trong tư thế của “kèo dưới” và hành trình qua bốn trận (tứ kết) dần cũng lộ. HLV Kim Sang-sik giỏi nhưng đồng nghiệp của ông cũng giỏi và tinh quái, cụ thể là HLV Antonio Puche của U-23 Trung Quốc cũng là nhà chiến thuật nhạy cảm. Và trong một cuộc đối đầu mà học trò chưa phải mạnh tuyệt đối thì đấu pháp của nhà cầm quân trở nên quan trọng. Ông Kim đã hết kế, hết mưu qua 4 trận đầy biến hóa, con người lại có giới hạn.

Vấn đề là cái nhìn về một tương lai với lực lượng này.

U-23 Trung Quốc đã dạy U-23 Việt Nam bài học từ nhiều phía, trong đó có thể HLV Kim Sang-sik cũng rút ra được bài học. Trung Quốc chơi rình rập, nặng phòng ngự, chờ thời nhưng bỗng bất ngờ họ tung đòn vũ bão như một cơn “sóng cao”, nó đã xô nhào lòng kiêu hãnh của U-23 Việt Nam.

Trong một khía cạnh nào đó, cầu thủ U-23 Việt Nam và cả HLV Kim Sang-sik có được những bài học rất quý giá.

Con đường đi lên của bóng đá Việt Nam không phải “san bằng tất cả” khi cả một nền bóng đá chỉ vào mức trung bình của châu Á.

+ Lịch chung kết, tranh hạng 3:

Hạng 3: Việt Nam - Hàn Quốc, 22 giờ ngày 23-1

Vô địch: Nhật Bản - Trung Quốc, 22 giờ ngày 24-1