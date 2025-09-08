Mưa bàn thắng và 18 đội bị loại khỏi vòng chung kết U-23 châu Á 08/09/2025 06:39

(PLO)- Vòng loại U-23 châu Á 2026 đã xong lượt trận thứ hai với nhiều bất ngờ, kịch tính và cả những trận thắng mang tính hủy diệt, cùng 18 đội tuyển sớm mất vé vào vòng chung kết.

Loạt trận thứ hai vòng bảng U-23 châu Á nổi bật hai chiến thắng với cách biệt lên đến hai chữ số đã thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ bóng đá châu lục, khi U-23 Trung Quốc và U-23 Bahrain cùng tạo nên những cơn mưa bàn thắng trước các đối thủ yếu hơn.

Bất ngờ hai chiến thắng 10-0

Tại bảng D, đội tuyển U-23 Trung Quốc tiếp đón Quần đảo Bắc Mariana trên sân Tây An vào đêm 6-9. Đội bóng chủ nhà sớm cho thấy sự vượt trội về đẳng cấp và thể hình, nhưng phải đến tận phút 45+4 của hiệp một, họ mới khai thông thế bế tắc. Sau giờ nghỉ, đoàn quân áo đỏ bùng nổ mạnh mẽ hơn hẳn. Chỉ trong vài phút đầu hiệp hai, U-23 Trung Quốc có thêm hai bàn thắng để nâng tỷ số lên 3-0. Từ đó, thế trận một chiều hoàn toàn thuộc về Trung Quốc, và cuối cùng họ kết thúc trận đấu bằng chiến thắng 10-0.

Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp, giúp Trung Quốc có 6 điểm và vươn lên vị trí thứ hai bảng D. Trong khi đó, thất bại này đồng nghĩa với việc Quần đảo Bắc Mariana chắc chắn bị loại, không còn cơ hội tranh vé tham dự vòng chung kết U-23 châu Á 2026.

Chủ nhà U-23 Trung Quốc hủy diệt đội khách đến từ Quần đảo Bắc Mariana và chờ lượt cuối giành vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á 2026. Ảnh: CCT.

Tại bảng H, đội tuyển U-23 Bahrain cũng ghi tên mình vào danh sách những đội bóng có chiến thắng hủy diệt. Đối thủ của họ chỉ là U-23 Brunei, một trong những đội bóng yếu nhất khu vực. Ngay từ phút thứ 2, Bahrain đã có bàn mở tỷ số, và đến phút 20, họ dẫn trước tới 5-0.

Sức mạnh vượt trội cùng sự hiệu quả trong khâu dứt điểm giúp Bahrain dễ dàng khép lại trận đấu với tỷ số 10-0. Đây là chiến thắng đầu tiên của Bahrain ở bảng đấu này, qua đó tạm thời leo lên vị trí thứ ba với 3 điểm sau hai trận. Ngược lại, đội lót đường U-23 Brunei sớm phải nói lời chia tay giải đấu khi không giành được điểm nào.

Trong bối cảnh nhiều đội đã bị loại, các lượt trận cuối ở vòng bảng hứa hẹn căng thẳng hơn khi những ông lớn châu Á phải chứng minh sức mạnh, còn những đội tầm trung sẽ chiến đấu hết mình cho cơ hội cuối cùng. Người hâm mộ bóng đá trẻ U-23 châu Á chắc chắn sẽ tiếp tục được chứng kiến những màn trình diễn bùng nổ, nơi khoảng cách giữa giấc mơ và hiện thực chỉ gói gọn trong 90 phút thi đấu.

Đội tuyển U-23 Bahrain đại thắng các đồng nghiệp Brunei 10-0. Ảnh: CCT.

18 đội không thể đi tiếp

Ngoài hai trận thắng ấn tượng kể trên, lượt đấu thứ hai vòng loại U-23 châu Á cũng cho thấy sự khốc liệt khi đã có đến 18/44 đội tuyển bị loại chỉ sau hai trận ra quân. Ở bảng A, đội tuyển U-23 Đài Loan và U-23 Bhutan cùng phải nhận thất bại thứ hai, lần lượt trước Jordan (0-6) và Turkmenistan (0-2), qua đó chính thức dừng bước.

Tại bảng B, Myanmar để thua Nhật Bản 1-2 còn Afghanistan nhận thất bại 0-1 trước Kuwait, khiến cả hai không còn hy vọng giành vé đi tiếp. Trong khi đó ở bảng C, đội tuyển U-23 Singapore và Bangladesh cũng sớm nói lời chia tay sau hai trận thua liên tiếp. Đây là bảng đấu có sự góp mặt của U-23 Việt Nam, và kết quả này đã khiến cuộc đua giành vé đi tiếp chỉ còn lại Việt Nam và Yemen.

Bảng D ngoài Quần đảo Bắc Mariana còn có U-23 Đông Timor cũng bị loại sau hai trận toàn thua. Bảng E ghi nhận Sri Lanka rời cuộc chơi sớm. Bảng F có tuyển U-23 Mông Cổ cũng rơi vào tình cảnh tương tự khi không thể giành điểm nào sau hai lượt trận.

Khuất Văn Khang và đồng đội U-23 Việt Nam sau hai trận thắng đang dẫn đầu bảng cùng lợi thế ở lượt trận cuối gặp Yemen. Ảnh: CCT.

Bảng G là nơi Oman và Pakistan dừng bước, trong khi tại bảng H, ngoài Brunei, các đối thủ khác vẫn còn cơ hội cạnh tranh. Bảng I chứng kiến Hong Kong và Guam bị loại, còn ở bảng J thì Lào và Ma Cao phải chia tay giấc mơ U-23 châu Á. Cuối cùng, bảng K ghi nhận Nepal gần như chắc chắn không còn cơ hội giành vé sau hai trận thua liên tiếp.

Như vậy, chỉ sau hai vòng đấu, số đội bị loại ở vòng bảng U-23 châu Á đã lên tới 18. Danh sách bao gồm: Bhutan, Đài Loan, Myanmar, Afghanistan, Singapore, Bangladesh, Đông Timor, Quần đảo Bắc Mariana, Sri Lanka, Mông Cổ, Oman, Pakistan, Brunei, Hong Kong, Guam, Lào, Ma Cao và Nepal. Điều này phần nào cho thấy sự chênh lệch rõ rệt giữa các nền bóng đá trong khu vực, khi nhiều đội bóng yếu không thể tạo ra bất ngờ trước những đối thủ mạnh hơn.

U-23 Nhật Bản nhẹ nhàng có trận thắng Myanmar 2-1 để giành 6 điểm sau hai lượt trận và rộng đường lấy vé chơi vòng chung kết U-23 châu Á. Ảnh: CCT.

Ở chiều ngược lại, các đội tuyển hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Uzbekistan hay Úc đều đang thể hiện phong độ ổn định, khẳng định vị thế ứng viên nặng ký cho chức vô địch. U-23 Trung Quốc sau cơn mưa gôn 10-0 vào lưới Quần đảo Bắc Mariana chắc chắn sẽ bước vào trận quyết định với tâm lý hứng khởi, trong khi Bahrain cũng tìm lại sự tự tin sau chiến thắng đậm trước Brunei.

Điều đáng chú ý là vòng loại lần này mang ý nghĩa đặc biệt, khi U-23 châu Á 2026 đồng thời là vòng loại Olympic Los Angeles 2028. Do đó, các đội bóng không chỉ cạnh tranh cho chiếc vé tham dự vòng chung kết mà còn hướng đến mục tiêu xa hơn.