Chốt 16 đội dự VCK U-23 châu Á 10/09/2025 08:57

(PLO)- VCK U-23 châu Á đã xác định đủ 16 đội tranh tài vào đầu năm 2026 tại Saudi Arabia trong đó có U-23 Việt Nam, đội nhất bảng C.

Tại vòng loại U-23 châu Á, nhiều đội có 6 điểm nhưng cũng không có tấm vé vớt dự VCK U-23 châu Á, trong đó có đối thủ Yemen mà U-23 Việt Nam đánh bại 1-0 tối ngày 9-9.

VCK U-23 châu Á đã xác định 16 đội tranh tài, trong đó U-23 Việt Nam với tư cách đội nhất bảng C.

Bị loại đau đớn nhất là U-23 Indonesia. Giải này lần gần nhất U-23 Indonesia vào đến bán kết tranh vé vớt dự Olympic Paris 2024 với Zambia, tuy nhiên lần này họ đã mất tấm vé, kể cả vé vớt ngay trên sân nhà ở Surabaya.

Đồng đội chia vui cùng Thanh Nhàn (22) ghi bàn vào lưới Yemen giúp U-23 Việt Nam đến VCK U-23 châu Á với 3 trận toàn thắng. Ảnh:AFC

VCK U-23 châu Á với 16 đội tranh tài gồm:

Những đội nhất bảng: Jordan (bảng A), Nhật Bản (B), Việt Nam (C), Úc (D), Kyrgyzstan (E), Thái Lan (F), Iraq (G), Qatar (H), Iran (I), Hàn Quốc (K), Syria (J).

Bốn đội đoạt vé vớt gồm Trung Quốc (7 điểm, bảng D), Uzbekistan (7 điểm, bảng E), Lebanon (7 điểm, bảng F) và UAE (7 điểm, bảng I).

Những đội nhì bảng có 6 điểm không có vé vớt gồm Turkmenistan (bảng A), Yemen (bảng C), Ấn Độ (bảng H), Philippines ( bảng K).

Tiếc nuối cho Philippines với 2 thắng 1 thua nhưng lại không có vé đi VCK U-23 châu Á đầu năm tới tại Saudi Arabia.

Chiếc ghế của HLV Gerald Vanenburg của Indonesia sẽ "gãy" vì thua U-23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á, tiếp theo là không thắng nổi Lào trên sân nhà. Ảnh: Bola

Trong khi đó U-23 Indonesia có lẽ chỉ tự trách mình mà thôi. Ngay lượt trận đầu được đá sân nhà, nhưng không thắng nổi Lào để đối thủ không mạnh cầm hòa 0-0, điều này làm mất ưu thế. Indonesia kết thúc vòng loại chỉ được 4 điểm.

Một năm về trước, VCK U-23 châu Á, HLV Shin Tae-yong đưa đội vào bán kết, tiếp cận với cơ hội tranh vé đi Olympic Paris 2024. Tuy nhiên ở trận tranh hạng ba họ thua Iraq, qua vòng play off liên khu vực, thầy trò HLV Shin Tae- yong sang Paris đá với Zambia và thua 0-1.

Yemen cay đắng không thể góp mặt ở VCK U-23 châu Á khi thua Việt Nam 0-1 tối 9-9. Ảnh: VFF

Nay thì bị loại ngay trên sân nhà, vắng mặt ở VCK U-23 châu Á khai diễn vào tháng 1 năm tới.

Việc Indonesia nhiều tham vọng nhưng U-23 lại "gãy" nặng khiến HLV Gerald Vanenburg, người Hà Lan nhiều khả năng phải ra đi. Hồi giải U- 23 Đông Nam Á, cũng đá sân nhà, nhưng Indonesia bại trận ở chung kết trước U-23 Việt Nam. Nay vòng loại U-23 châu Á cũng được làm bảng trưởng nhưng không có nổi tấm vé vớt dự VCK U-23 châu Á.