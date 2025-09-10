Chốt 16 đội dự VCK U-23 châu Á

Tại vòng loại U-23 châu Á, nhiều đội có 6 điểm nhưng cũng không có tấm vé vớt dự VCK U-23 châu Á, trong đó có đối thủ Yemen mà U-23 Việt Nam đánh bại 1-0 tối ngày 9-9.
VCK U-23 châu Á đã xác định 16 đội tranh tài, trong đó U-23 Việt Nam với tư cách đội nhất bảng C.
Bị loại đau đớn nhất là U-23 Indonesia. Giải này lần gần nhất U-23 Indonesia vào đến bán kết tranh vé vớt dự Olympic Paris 2024 với Zambia, tuy nhiên lần này họ đã mất tấm vé, kể cả vé vớt ngay trên sân nhà ở Surabaya.
VCK U-23 châu Á với 16 đội tranh tài gồm:
Những đội nhất bảng: Jordan (bảng A), Nhật Bản (B), Việt Nam (C), Úc (D), Kyrgyzstan (E), Thái Lan (F), Iraq (G), Qatar (H), Iran (I), Hàn Quốc (K), Syria (J).
Bốn đội đoạt vé vớt gồm Trung Quốc (7 điểm, bảng D), Uzbekistan (7 điểm, bảng E), Lebanon (7 điểm, bảng F) và UAE (7 điểm, bảng I).
Những đội nhì bảng có 6 điểm không có vé vớt gồm Turkmenistan (bảng A), Yemen (bảng C), Ấn Độ (bảng H), Philippines ( bảng K).
Tiếc nuối cho Philippines với 2 thắng 1 thua nhưng lại không có vé đi VCK U-23 châu Á đầu năm tới tại Saudi Arabia.
Trong khi đó U-23 Indonesia có lẽ chỉ tự trách mình mà thôi. Ngay lượt trận đầu được đá sân nhà, nhưng không thắng nổi Lào để đối thủ không mạnh cầm hòa 0-0, điều này làm mất ưu thế. Indonesia kết thúc vòng loại chỉ được 4 điểm.
Một năm về trước, VCK U-23 châu Á, HLV Shin Tae-yong đưa đội vào bán kết, tiếp cận với cơ hội tranh vé đi Olympic Paris 2024. Tuy nhiên ở trận tranh hạng ba họ thua Iraq, qua vòng play off liên khu vực, thầy trò HLV Shin Tae- yong sang Paris đá với Zambia và thua 0-1.
Nay thì bị loại ngay trên sân nhà, vắng mặt ở VCK U-23 châu Á khai diễn vào tháng 1 năm tới.
Việc Indonesia nhiều tham vọng nhưng U-23 lại "gãy" nặng khiến HLV Gerald Vanenburg, người Hà Lan nhiều khả năng phải ra đi. Hồi giải U- 23 Đông Nam Á, cũng đá sân nhà, nhưng Indonesia bại trận ở chung kết trước U-23 Việt Nam. Nay vòng loại U-23 châu Á cũng được làm bảng trưởng nhưng không có nổi tấm vé vớt dự VCK U-23 châu Á.