Tỉnh Đắk Lắk sẽ bắn pháo hoa tầm thấp ở 2 địa điểm 12/02/2026 19:35

(PLO)- UBND tỉnh Đắk Lắk sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở hai địa điểm thuộc phường Buôn Ma Thuột và phường Tuy Hòa.

Ngày 12-2, ông Đào Mỹ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, xác nhận địa phương đã có kế hoạch về việc bắn pháo hoa tầm thấp đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Một buổi bắn pháo hoa tại Đắk Lắk. Ảnh: T.T

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Đắk Lắk, vào đêm giao thừa, tỉnh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp ở hai địa điểm. Địa điểm thứ nhất là tại Quảng trường 10/3, phường Buôn Ma Thuột; địa điểm thứ hai là khu vực Núi Nhạn, thuộc phường Tuy Hòa. Mỗi điểm bắn sẽ được bố trí 150 giàn pháo hoa tầm thấp và bắn trong thời gian khoảng 15 phút.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa từ nguồn kinh phí xã hội hóa tổ chức Lễ hội Cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 9 năm 2025 còn tồn đọng.

UBND tỉnh Đắk Lắk giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, bảo đảm công tác vận chuyển pháo, trang thiết bị, tập huấn, thực hành xây dựng trận địa, kết nối pháo và tổ chức bắn theo đúng kịch bản và kế hoạch.

Đồng thời, hiệp đồng chặt chẽ với Công an tỉnh Đắk Lắk, chỉ đạo công tác tuần tra, canh gác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn.

UBND tỉnh Đắk Lắk cũng giao các phường Tuy Hòa và phường Buôn Ma Thuột, chỉ đạo lực lượng quân sự, công an phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk, bảo đảm an ninh, an toàn cho các điểm bắn pháo hoa.