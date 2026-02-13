Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào Lăng viếng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán 13/02/2026 11:13

(PLO)- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sáng 13-2, nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ viếng có Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Lăng Bác nhân dịp Tết Nguyên đán. Ảnh: VGP

Cùng dự lễ viếng có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đại biểu đã thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc. Người đã hi sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam độc lập, thống nhất.

Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, ra sức vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ vĩ đại, người thầy kính yêu của Đảng và dân tộc ta. Ảnh: VGP

Tiếp đó, đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc xương máu, dũng cảm chiến đấu, hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ, đường Bắc Sơn, Hà Nội. Ảnh: VGP

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu: Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt vòng hoa, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Tổng Bí thư Tô Lâm đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch - Hà Nội. Ảnh: VGP

Cũng trong sáng 13-2, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã đến đặt vòng hoa, dâng hương kính viếng các vị tiền bối cách mạng và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch, Hà Nội.