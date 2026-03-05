Ứng cử viên HĐND TP.HCM tại phường Phú Nhuận: Không để kiến nghị của cử tri bị 'ngâm' 05/03/2026 21:51

(PLO)- Tại hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 do Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức, cử tri đã lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đồng thời bày tỏ nguyện vọng của mình.

Tối 5-3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận, TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 tại phường Phú Nhuận. Ảnh: THY NHUNG

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại đơn vị bầu cử số 16 - phường Phú Nhuận gồm: Ông Bùi Hiển Dinh, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận; Ông Nguyễn Đức Phong, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ phường, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND lâm thời phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026;

Bà Phan Thị Phụng, Bí thư Chi bộ Khu phố 14, phường Phú Nhuận, Bà Trần Thị Thanh Trúc, Chuyên viên Uỷ ban MTTQ VIệt Nam phường Phú Nhuận, bà Phạm Thị Thanh Xuân, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Giám đốc Trạm Y tế phường Phú Nhuận.

5 ứng cử viên HĐND TP.HCM tại đơn vị bầu cử số 16. Ảnh: THY NHUNG

Không để kiến nghị của cử tri bị “ngâm”

Tại hội nghị, ông Bùi Hiển Dinh, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận, cho biết bản thân được phân công phụ trách các lĩnh vực: Trật tự xây dựng, trật tự đô thị và giải quyết các phản ảnh, kiến nghị của người dân liên quan đến hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Từ thực tiễn công tác, ông nhận thức đô thị chỉ phát triển bền vững khi kỷ cương pháp luật được giữ vững và quyền lợi chính đáng của Nhân dân được bảo vệ kịp thời, nghiêm minh.

Ông Bùi Hiển Dinh, Chuyên viên Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Phú Nhuận. Ảnh: THY NHUNG

Ông Dinh cho rằng nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026 - 2031, ông cam kết làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tham dự đầy đủ các kỳ họp HĐND phường. Duy trì tiếp xúc cử tri bằng các hình thức theo quy định, với phương châm nghe rõ - ghi đủ - phản ánh đúng - theo dõi đến kết quả cuối cùng, không để kiến nghị của cử tri lâm vào tình trạng bị “ngâm” mà không được xử lý.

Tham gia kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực thi pháp luật trên các lĩnh vực phụ trách. Đặt yêu cầu công bằng - minh bạch - đúng pháp luật lên hàng đầu, không dễ xảy ra tiêu cực, bao che trong công tác quản lý nhà nước tại địa phương.

Chủ động phản ánh, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc trong nhân dân. Thường xuyên theo dõi sát việc tiếp nhận, xử lý đơn thư, dân nguyện và phản ánh của cử tri. Bảo đảm mọi phản ánh chính đáng của cử tri đều được xem xét, xử lý và phản hồi cụ thể, không để phát sinh điểm nóng.

Bên cạnh đó, giữ gìn phẩm chất người đại biểu - nói đi đôi với làm; không thực hiện những điều vượt quá thẩm quyền, cam kết sẽ làm hết trách nhiệm của một đại biểu HĐND bằng tất cả kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn và tình thần trách nhiệm cao nhất.

Chú trọng các chính sách an sinh xã hội

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Phong, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ phường, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND lâm thời phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026 cũng trình bày chương trình hành động của mình.

Ông Nguyễn Đức Phong, Uỷ viên Ban thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm UỶ ban kiểm tra Đảng uỷ phường, kiêm Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND lâm thời phường Phú Nhuận nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: THY NHUNG

Ông Phong bày tỏ sự vinh dự được Ủy ban MTTQ phường giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2026-2031. Nhận thức rõ trách nhiệm của người đại biểu dân cử là đại diện cho ý chỉ, nguyện vọng của nhân dân, ông cam kết thực hiện tốt chương trình hành động với nội dung trọng tâm:

Một là tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, bảo đảm Nghị quyết của HĐND đi vào cuộc sống.

Chủ động đi cơ sở, tiếp xúc cử tri tại từng khu phố để nắm bắt tâm tư, kiến nghị của nhân dân; theo dõi, giám sát chặt chẽ các vấn đề cử tri quan tâm như vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, cải cách hành chính và an sinh xã hội.

Quan tâm giám sát việc thực hiện các chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, người cao tuổi, người khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; đồng thời đề xuất và tham gia các chuyên đề giám sát phù hợp tình hình thực tế của phường như: chất lượng phục vụ hành chính công, công tác quản lý đô thị, phòng cháy, chữa cháy; an ninh trật tự ở các tuyến hẻm, khu vực giáp ranh.

Hai là góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực ngay từ cơ sở.

Các cử tri bày tỏ nguyện vọng và mong muốn của mình đến với các ứng cử viên. Ảnh: THY NHUNG

Ông Phong xác định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phải bắt đầu từ những việc cụ thể, sát với đời sống người dân ở từng khu phố. Phát huy kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực kiểm tra, giám sát, tôi tích cực giám sát hoạt động quản lý Nhà nước tại phường, nhất là lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực như quản lý đất đai, trật tự xây dựng, quản lý ngân sách và các khoản đóng góp của Nhân dân; đề xuất tăng cường công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính để người dân dễ giám sát...

Ông Phong cũng đặt ra cho bản thân sẽ tập trung giám sát và kiến nghị thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; kịp thời để xuất hỗ trợ các trường hợp khó khăn, yếu thế; đồng thời, quan tâm cải thiện môi trường sống, giữ gìn cảnh quan đô thị sạch, đẹp.

Song song đó, đề xuất duy trì và phát triển các không gian sinh hoạt cộng đồng, điểm sinh hoạt cho người cao tuổi, sân chơi cho trẻ em và các hoạt động văn hóa, thể thao tại khu dân cư, góp phần xây dựng khu phố văn minh, nghĩa tình.

Sau đó, lần lượt các ứng viên khác cũng trình bày các chương trình hành động của mình.