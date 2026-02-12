Ông Lê Minh Trí: Sẽ thông qua Nghị quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí ngay ở Hội nghị Trung ương 2 12/02/2026 22:16

(PLO)- Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh việc Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV xem xét, thông qua nghị quyết ngay tại Hội nghị lần thứ 2 cho thấy đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung ương Đảng và Tổng Bí thư đặc biệt quan tâm.

Theo TTXVN, chiều 12-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án chủ trì cuộc họp với các cơ quan liên quan về Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X.

Cuộc họp tập trung thảo luận về việc trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV xem xét ban hành Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí nhấn mạnh việc Trung ương khóa XIV xem xét, thông qua nghị quyết ngay tại Hội nghị lần thứ 2 cho thấy đây là nhiệm vụ rất quan trọng, được Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm đặc biệt quan tâm.

Do vậy, ông Lê Minh Trí yêu cầu nghị quyết phải cụ thể hóa đầy đủ các chủ trương, quan điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIV và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Đồng thời, thể hiện rõ yêu cầu phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải tiếp tục kiên quyết, kiên trì, đủ sức răn đe nhưng phải đáp ứng yêu cầu đồng hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội…

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHÂN DÂN

Trưởng Ban Nội chính Trung ương cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế, pháp luật hóa, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm, chính sách mới của Nghị quyết Đại hội XIV và các Nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị.

Đáng chú ý, ông Lê Minh Trí nhấn mạnh việc chuyển trọng tâm sang phòng ngừa, đổi mới biện pháp quản lý, tăng hậu kiểm, giảm tiền kiểm, tăng cường giám sát ngay từ đầu.

Các cơ quan cần tập trung kiểm soát quyền lực năm lĩnh vực đã có quy định của Bộ Chính trị, nhất là người đứng đầu và những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí yêu cầu phát hiện, xử lý kịp thời, đồng bộ, nghiêm minh, nhân văn, thuyết phục, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn, không để các sai phạm cũ tái diễn.

Cùng đó, tập trung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, xử lý kịp thời vi phạm trong những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, các lĩnh vực mới có nguy cơ tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cao.

“Xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ đối với các trường hợp sai phạm do cố ý, chủ mưu, cầm đầu và động cơ vụ lợi; bảo vệ người đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung” – ông Lê Minh Trí nhấn mạnh.

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí cũng yêu cầu đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở cấp cơ sở, "tham nhũng vặt”, tăng cường phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực cần phối hợp hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu mới, cách làm mới, vừa tăng cảnh báo, răn đe, vừa đồng hành cùng nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội.