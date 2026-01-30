Ông Lê Minh Trí: Phòng, chống tham nhũng, lãng phí phải có tư duy, cách làm mới 30/01/2026 17:50

(PLO)- Tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chia sẻ phải tiếp tục kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đủ sức răn đe, đồng thời tập trung xử lý các lĩnh vực mới có tiềm ẩn nguy cơ cao.

Chiều 30-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì lễ công bố và trao quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương được phân công, bổ nhiệm, chỉ định giữ chức Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Lê Minh Trí cũng đồng thời là Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương; Ủy viên Tiểu ban Bảo vệ chính trị nội bộ Trung ương; Ủy viên Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Bộ Chính trị cũng quyết định phân công, bổ nhiệm, chỉ định ông Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giữ chức Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Ông Đoàn Minh Huấn cũng đồng thời là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lê Minh Trí và ông Đoàn Minh Huấn. Ảnh: TTXVN

Tại lễ công bố, Tổng Bí thư nhấn mạnh ông Lê Minh Trí và ông Đoàn Minh Huấn đều là những cán bộ lãnh đạo nhiều kinh nghiệm, thời gian công tác và trưởng thành từ những cơ quan, với những chức năng, nhiệm vụ khác nhau.

Tổng Bí thư chúc mừng hai ông được Bộ Chính trị phân công, bổ nhiệm, chỉ định giữ cương vị trọng trách mới. Điều này thể hiện sự tin tưởng, đánh giá cao đối với năng lực, đóng góp của các ông trong thời gian vừa qua.

Tổng Bí thư tin tưởng với bề dày công tác trong những lĩnh vực được giao nhiệm vụ, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, trước hết là các ban của Đảng, cơ quan của Chính phủ, của Quốc hội, các địa phương, của cả hệ thống chính trị, hai ông Lê Minh Trí và Đoàn Minh Huấn sẽ có những đóng góp quan trọng cùng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa các mặt công tác nội chính, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp đi vào chiều sâu.

Đồng thời, đưa Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát triển mạnh mẽ thực sự là trường đảng cao cấp, trung tâm quốc gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nghiên cứu, lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác hiệu quả các cơ quan điểm sai trái, thù địch.

Cũng tại Lễ công bố, Tổng Bí thư Tô Lâm chúc mừng và ghi nhận những đóng góp tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm, bản lĩnh của các ông Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng trong nhiệm kỳ XIII vừa qua.

Tổng Bí thư mong muốn các ông tiếp tục cống hiến, đóng góp, quan tâm, trao đổi kinh nghiệm với các thế hệ kế cận, chung sức vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa nước ta vững bước đi lên con đường CNXH, thực hiện các mục tiêu hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Tân Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: NHÂN DÂN

Phát biểu sau đó, ông Lê Minh Trí bày tỏ cảm ơn, sự tin tưởng của Bộ Chính trị và của Tổng Bí thư, với tinh thần khẩn trương triển khai các văn kiện Đại hội cũng như Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Ông Lê Minh Trí khẳng định sẽ quyết tâm, nỗ lực làm tốt nhiệm vụ được phân công, tập trung chỉ đạo cơ quan, ngành, lĩnh vực phụ trách; tăng cường sự phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương để thực hiện tốt các nhiệm vụ tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong thời gian tới.

Cùng với đó, xác định những lĩnh vực trực tiếp phục vụ cho phát triển đất nước nhằm đạt được mục tiêu ổn định xã hội, đất nước phát triển nhanh và bền vững, đồng thời chăm lo đời sống nhân dân tốt hơn, như mục tiêu, yêu cầu Đại hội XIV của Đảng đã đề ra.

Ông Lê Minh Trí chia sẻ vẫn phải tiếp tục kiên trì phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, đủ sức răn đe nhưng đồng thời cũng phải tập trung xử lý tham nhũng trong những lĩnh vực mới có tiềm ẩn nguy cơ cao, tăng cường kiểm soát quyền lực để đảm bảo công tác này đạt hiệu quả, đảm bảo trật tự, kỷ cương trong Đảng cũng như trong toàn xã hội.

Một vấn đề mới, yêu cầu mới trong nhiệm kỳ này là công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải đảm bảo yêu cầu đồng hành với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phải làm sao góp phần tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, khơi thông nguồn lực phục vụ cho sự phát triển đất nước.

Với yêu cầu mới này, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực phải có quan điểm tư duy, cách tiếp cận mới, cách làm mới phù hợp để đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu của Đại hội XIV của Đảng là tăng tốc phát triển hai con số và tự tin đưa đất nước phát triển.

Ông Lê Minh Trí khẳng định sẽ phát huy những kinh nghiệm, cách làm của các cán bộ tiền nhiệm, tiếp tục làm tốt công tác, đồng thời huy động sự đoàn kết, nhất trí để tham mưu cho Đảng những quan điểm chủ trương, cách làm mới đáp ứng được yêu cầu mới mà nhiệm kỳ này đặt ra; phấn đấu để hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ.