Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Cần Thơ 13/02/2026 19:20

(PLO)- Trong chuyến công tác tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo ở xã Thạnh Xuân và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9.

Chiều 13-2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đoàn công tác đến thăm, tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh Xuân.

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn yêu cầu trong năm 2026, lãnh đạo TP Cần Thơ tập trung công tác tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thạnh Xuân (TP Cần Thơ). Ảnh: NH

Chủ tịch Quốc hội cũng bày tỏ mong muốn tất cả cử tri nghiên cứu cẩn thận danh sách các ứng cử viên và đi bỏ phiếu. Qua đó, thực hiện quyền công dân của mình để lựa chọn được những người xứng đáng tham gia Quốc hội, HĐND các cấp.

Đối với xã Thạnh Xuân, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu lãnh đạo địa phương tập trung phát triển kinh tế - xã hội, tìm ra thế mạnh đặc thù để thu hút đầu tư. Đồng thời, cần thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chăm lo đời sống nhân dân, tập trung công tác tuyển quân sau Tết Bính Ngọ và đầu tư hạ tầng giao thông nông thôn...

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác đã trao 200 phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo. Thông qua sự vận động của Chủ tịch Quốc hội, Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam đã hỗ trợ xã Thạnh Xuân 2 tỉ đồng để xây dựng tuyến đường nông thôn tại ấp Xáng Mới A.

Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đến thăm, tặng quà Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội trân trọng chuyển lời thăm hỏi, chúc Tết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, tặng quà Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Ảnh: NH

Chủ tịch Quốc hội nhận xét thời gian qua, Đảng ủy - Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã đoàn kết quyết thắng lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang Quân khu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ với nhiều kết quả nổi bật. Cạnh đó, phát huy tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tiếp tục phát huy những kết quả đạt được. Trong đó, đoàn kết để lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang trên địa bàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao; nhất là nhiệm vụ xây dựng, củng cố quốc phòng - an ninh.

“Dịp Tết cổ truyền cần tập trung bảo đảm quân số, tổ chức trực ban, bảo đảm an ninh quốc phòng. Tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, chính quyền địa phương làm tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức tốt cho nhân dân đón Tết cổ truyền sắp tới đầm ấm, an toàn” - Chủ tịch Quốc hội đề nghị.

Nhân dịp đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao quà tặng Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9. Đồng thời, gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể lãnh đạo, Bộ Tư lệnh và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Quân khu 9.