Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn nhân sự TP.HCM, Quảng Trị, Cao Bằng

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành Nghị quyết 119/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Điều chỉnh Chương trình lập pháp năm 2026.
Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Điều chỉnh thời gian trình Quốc hội dự án Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế từ xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2 sang Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI và theo trình tự thủ tục, rút gọn.
Tách dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Điện lực, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành hai dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản thành dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Điều chỉnh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhà ở thành dự án Luật Nhà ở (sửa đổi) và điều chỉnh thời gian trình Quốc hội xem xét, thông qua từ Kỳ họp thứ nhất sang Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.
Bổ sung dự án Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi) và dự án Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh vào Chương trình lập pháp năm 2026 trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, đưa ra khỏi Chương trình lập pháp năm 2026 dự án Luật Thủ tục ban hành quyết định hành chính.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội phân công cơ quan trình, cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra và tiến độ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với các dự án được điều chỉnh trong Chương trình lập pháp năm 2026.
Cụ thể, các dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Nghị quyết về cơ chế phối hợp, chính sách đặc thù nâng cao hiệu quả phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 3.
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 8.
Các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Luật Nhà ở (sửa đổi), Luật An toàn thực phẩm (sửa đổi), Luật Giao dịch hàng hóa phái sinh sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9.
Phê chuẩn nhân sự HĐND TP.HCM và 2 tỉnh
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cũng đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Tại Nghị quyết 1985, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM kể từ ngày 6-2-2026.
Ông Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1972, quê ở TP.HCM. Ông có trình độ chuyên môn thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.
Ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí tại TP.HCM cũ: Phó bí thư Thường trực quận ủy quận Tân Phú; Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP.HCM; Chủ tịch UBND quận 1; rồi sau đó làm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM.
Tại Nghị quyết 1984, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Văn Tuấn kể từ ngày 6-2-2026. Trước đó, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND TP.HCM, được điều động, bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Nội chính Thành ủy TP.HCM.
Tại Nghị quyết 1975, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Cao Bằng khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Hà Nhật Lệ kể từ ngày 15-1-2026.
Tại Nghị quyết 1982, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Vĩnh Thế kể từ ngày 3-2-2026.
Tại Nghị quyết 1983, Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với bà Phạm Thị Hân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị kể từ ngày 3-2-2026.