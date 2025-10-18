Chứng khoán Việt đang 'bừng sức sống' với làn sóng IPO bùng nổ 18/10/2025 10:15

(PLO)- Thị trường chứng khoán Việt Nam sôi động trở lại với làn sóng IPO lớn chưa từng có, mở ra cơ hội huy động vốn mới cho doanh nghiệp và kỳ vọng thu hút mạnh dòng vốn ngoại.

Sau nhiều năm trầm lắng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bừng sức sống với làn sóng lần đầu phát hành ra công chúng (IPO) lan rộng từ khối tài chính sang hạ tầng, nông nghiệp, kéo theo sự trở lại mạnh mẽ của dòng tiền trong nước.

Doanh nghiệp đua chào sàn, huy động hàng chục nghìn tỉ đồng

Mới đây, tại sự kiện giới thiệu cổ phiếu VPBankS (CTCP Chứng khoán VPBank) thông báo chào bán 375 triệu cổ phiếu với mức giá 33.900 đồng/cổ phiếu, dự kiến huy động gần 12.713 tỉ đồng.

Đây được xem là một trong những thương vụ ần đầu phát hành ra công chúng lớn nhất trong lịch sử ngành chứng khoán Việt Nam, tạo tiền đề để công ty mở rộng dư địa cho vay và thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Ở mức giá chào bán này, VPBankS được định giá khoảng 63.562 tỉ đồng (hơn 2,4 tỉ USD) sau IPO.

Theo kế hoạch, thời gian nhận đăng ký mua cổ phiếu kéo dài từ ngày 10 đến 31-10-2025. Kết quả phân bổ dự kiến được công bố trong hai ngày 1-2/11, và thời gian nhận tiền mua cổ phiếu từ 3 đến 7-11-2025. VPBankS dự kiến niêm yết trên sàn chứng khoán vào tháng 12 năm nay.

Không chỉ VPBankS, làn sóng IPO đang lan rộng trong khối tài chính. Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HoSE) thông báo hơn 2,31 tỉ cổ phiếu TCX của Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương sẽ lên sàn từ ngày 21-10 với giá 46.800 đồng/cổ phiếu. Với hơn 231 triệu cổ phiếu chào bán, Chứng khoán Kỹ Thương huy động 10.800 tỉ đồng, tương đương định giá khoảng 4,1 tỉ USD sau IPO.

Ông Vũ Hữu Điền, Tổng giám đốc VPBankS nhấn mạnh: Mức giá này đã được cân nhắc rất kỹ, là mức giá hấp dẫn cho đầu tư. Đối với ngân hàng tài chính bảo hiểm thì P/E và P/B là phù hợp định giá.

Trả lời trước thắc mắc vì sao VPBankS chọn IPO vào thời điểm này, ông Điền nhấn mạnh: "Chúng tôi tin rằng nếu không tăng vốn ngay từ bây giờ, doanh nghiệp sẽ đánh mất cơ hội phát triển trong bối cảnh thị trường đang mở ra nhiều cơ hội cho các hoạt động huy động vốn và mở rộng đầu tư".

Nhà đầu tư tham quan khu trải nghiệm tại sự kiện IPO VPBankS. Ảnh: T.L

Đáng chú ý, làn sóng IPO đã lan sang cả lĩnh vực hạ tầng và nông nghiệp. Công ty Hạ tầng Gelex dự kiến chào bán khoảng 100 triệu cổ phiếu (tương đương 12% vốn điều lệ) với giá 28.000 - 30.000 đồng/cổ phiếu, hướng tới niêm yết trong quý I-2026. Trong khi đó, CTCP Nông nghiệp Hòa Phát (HPA) đã nộp hồ sơ IPO lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến niêm yết trên HoSE trong tháng 12 năm nay.

Mặc dù triển vọng IPO đang cải thiện, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn chưa trở thành kênh huy động vốn tương xứng với tiềm năng. Theo Ngân hàng Thế giới, thị trường vốn Việt Nam chưa bắt kịp các nước trong khu vực, khiến nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào tín dụng ngân hàng.

Bộ phận Nghiên cứu Đầu tư Toàn cầu HSBC cho biết, tín dụng ngân hàng cho khu vực tư nhân Việt Nam hiện gấp đôi vốn hóa thị trường chứng khoán, một tỉ lệ cao hơn nhiều so với các nền kinh tế ASEAN khác, khiến Việt Nam dễ bị ảnh hưởng bởi lạm phát và lãi suất tăng.

Ông Hoàng Nam, Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phân tích, CTCP Chứng khoán Vietcap, dẫn chứng: Tổng giá trị vốn hóa của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2024 mới đạt khoảng 56% GDP, thấp hơn đáng kể so với Thái Lan hay Malaysia. Trong khi đó, tổng dư nợ tín dụng/GDP đã lên tới gần 134% vào cuối năm 2024. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp cũng chỉ đạt quy mô 11% GDP, dù đã tăng gấp đôi so với năm 2015 nhưng vẫn còn khoảng cách xa so với các nước phát triển như Hàn Quốc (80% GDP) hay Nhật Bản (200% GDP). Những con số này cho thấy nền kinh tế Việt Nam vẫn dựa nặng vào nguồn vốn vay ngân hàng, yếu tố tiềm ẩn rủi ro và hạn chế tăng trưởng bền vững.

Làn sóng IPO phản ánh kỳ vọng vốn ngoại sẽ đổ mạnh vào thị trường chứng khoán Việt Nam.

﻿Ảnh minh họa

Cơ hội nào trong 3 tháng cuối năm?

Theo ông Hoàng Nam, thị trường chứng khoán đang đứng trước cơ hội mới khi kinh tế vĩ mô duy trì đà tăng trưởng cao, lãi suất ổn định, đầu tư công được thúc đẩy mạnh mẽ. Đặc biệt, việc Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi đánh dấu bước ngoặt quan trọng, mở ra cơ hội thu hút dòng vốn quốc tế.

Dự kiến, các quỹ đầu tư thụ động sẽ rót vào khoảng 1- 2 tỉ USD, còn các quỹ chủ động có thể mang thêm 5 - 6 tỉ USD. Theo HSBC, trong kịch bản lạc quan nhất, tổng dòng vốn ngoại chảy vào thị trường chứng khoán Việt có thể lên tới 10,4 tỉ USD.

Dòng tiền ngoại cùng niềm tin nhà đầu tư được củng cố đang tạo động lực cho làn sóng IPO mới, đồng thời thúc đẩy doanh nghiệp niêm yết để mở rộng quy mô vốn. Vietcap ước tính tổng giá trị các thương vụ IPO trong làn sóng mới có thể đạt tới 50 tỉ USD, góp phần mở rộng độ sâu thị trường và tạo cơ hội lớn cho các tổ chức tư vấn, công ty chứng khoán.

Bước vào những tháng cuối năm, thị trường chứng khoán trong nước đón nhận nhiều tín hiệu tích cực từ nền tảng vĩ mô. Chẳng hạn như FED dự kiến tiếp tục cắt giảm lãi suất, qua đó kỳ vọng áp lực tỉ giá hạ nhiệt, cùng triển vọng tăng trưởng tín dụng khởi sắc sẽ mở ra cơ hội để nhà đầu tư tích lũy tài sản ở mức giá hợp lý, hướng đến các mục tiêu dài hạn. Đây được xem là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư tích lũy cổ phiếu có nền tảng tốt, hướng tới mục tiêu dài hạn.

Bà Dương Kim Anh, Giám đốc Khối Đầu tư VCBF cho rằng: Thị trường vẫn còn nhiều cơ hội ở nhóm cổ phiếu có nền tảng tốt và triển vọng dài hạn, dù ngắn hạn chịu tác động từ yếu tố khách quan, không đến từ sự thay đổi cơ cấu. Đây là thời điểm thuận lợi để nhà đầu tư kiên nhẫn nắm giữ, chờ kết quả kinh doanh cải thiện và giá cổ phiếu phục hồi.

Bà Kim Anh cũng cho rằng những ngành đã tăng trưởng tích cực từ đầu năm, như ngân hàng, vẫn còn dư địa nhờ tín dụng ổn định, chất lượng tài sản cải thiện khi bất động sản hồi phục và quá trình chuyển đổi số giúp tối ưu chi phí. Những ngân hàng cân đối tốt giữa tăng trưởng và quản trị rủi ro vẫn được xem là khoản đầu tư hấp dẫn.

Theo ông Hoàng Nam, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ở vị thế “xương sống” của nền kinh tế tài chính mới, với động lực đến từ cải cách thể chế, nâng hạng thị trường, dòng vốn quốc tế và nhu cầu huy động vốn khổng lồ của doanh nghiệp.

"Chúng ta đang bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới, nơi chỉ những công ty chứng khoán có nền tảng vốn mạnh, công nghệ hiện đại và chiến lược đa dạng hóa mới đủ sức giữ vị thế dẫn đầu", ông Nam nói.