Đà Nẵng chấp thuận dự án bến cảng container hơn 1,7 tỉ USD 23/09/2025 14:00

Ngày 23-9, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho hay, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hồ Kỳ Minh đã ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tổng thể Bến cảng container Liên Chiểu.

Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu theo quy định tại điểm c khoản 7 điều 29 Nghị định 31/2021 của Chính phủ (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 điều 68 Nghị định 115/2024 của Chính phủ).

Khu vực thực hiện dự án Bến cảng container Liên Chiểu. Ảnh: TẤN VIỆT

Mục tiêu dự án là đầu tư xây dựng tổng thể tám bến cảng container Liên Chiểu và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn cảng xanh, cảng trung chuyển quốc tế.

Khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý chiến lược để góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng nói riêng, khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung nói chung. Đồng thời đảm bảo yếu tố an ninh quốc phòng, chủ quyền quốc gia.

Diện tích thực hiện dự án hơn 172 ha (vùng đất hơn 146 ha, vùng nước hơn 25 ha). Công suất thiết kế tổng thể của dự án khoảng 5,7 triệu Teus/năm (tương đương khoảng 74 triệu tấn/năm). Trong đó, công suất đến năm 2030 là từ 14,25 – 36,3 triệu tấn/năm.

Dự án được quy hoạch xây dựng tám bến container với tổng chiều dài cầu cảng là 2.750 m, tiếp nhận tàu container đến 18.000 Teus. Bố trí xây dựng các bến sà lan tiếp nhận cỡ tàu, sà lan đến 5.000 tấn phục vụ gom/chia hàng cho khu bến container đến các cảng biển, thủy nội địa khác.

Ngoài ra còn có khu vực hậu phương cảng, khu bãi tập kết, bốc xếp hàng hóa phục vụ đường sắt nhằm kết nối trực tiếp khu bến Liên Chiểu với mạng lưới đường sắt quốc gia. Riêng tuyến đường sắt kết nối đến ga Kim Liên dài khoảng 1,5 km.

Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 45.000 tỉ đồng (tương đương hơn 1,7 tỉ USD). Trong đó, vốn góp để thực hiện dự án hơn 9.000 tỉ đồng, vốn vay từ các tổ chức tín dụng hơn 36.000 tỉ đồng.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được giao đất/cho thuê đất/giao khu vực biển. Tiến độ thực hiện dự án từ quý IV-2025 đến quý I-2036, chia làm ba giai đoạn.

Ban quản lý dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng được giao thực hiện nhiệm vụ của bên mời thầu để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư.

Trước đó vào ngày 21-9, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã thị sát hai dự án là cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung và Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu.

Theo báo cáo, hiện cả hai dự án đều cơ bản đảm bảo tiến độ. Dự án cảng Liên Chiểu – Phần cơ sở hạ tầng dùng chung đã thi công hoàn thành hơn 93% khối lượng theo hợp đồng. Đường ven biển nối cảng Liên Chiểu đã thi công hơn 75% khối lượng.

Tại công trường, Chủ tịch Đà Nẵng biểu dương tinh thần làm việc, nhất là đội ngũ cán bộ kỹ sư và công nhân thi công các dự án này trong thời gian qua.