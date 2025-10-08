Đà Nẵng liên tiếp phát hiện hàng giả, hàng nhập lậu 08/10/2025 21:16

Ngày 8-10, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) - Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho hay, đơn vị vừa liên tiếp phát hiện, xử phạt nhiều cửa hàng buôn bán hàng nhập lậu, hàng giả.

Cụ thể, từ ngày 24-9 đến 1-10, Đội QLTT số 1 đã kiểm tra đột xuất và xử lý vi phạm hành chính đối với sáu tổ chức, cá nhân (tại phường Hải Châu) vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Nhiều túi xách giả mạo thương hiệu nổi tiếng bị phát hiện. Ảnh: QLTT

Dự kiến tổng số tiền xử phạt đối với sáu tổ chức, cá nhân này là hơn 145 triệu đồng. Đồng thời buộc tiêu huỷ 298 đơn vị sản phẩm hàng hoá vi phạm gồm: Ví cầm tay, túi xách, giày dép, phụ kiện điện thoại… giả mạo nhãn hiệu các nhãn hiệu nổi tiếng như HERMÈS, APPLE, YONEX, ASICS, CELINE, G.FORE…

Cùng thời điểm, Đội QLTT số 3 đã phát hiện và xử lý liên tiếp ba vụ vi phạm hành chính liên quan đến kinh doanh hàng nhập lậu với tổng trị giá hàng hóa vi phạm hơn 50 triệu đồng.

Theo đó, ngày 29-9, Đội QLTT số 3 kiểm tra tại phường An Khê, phát hiện một công ty đang kinh doanh đường tinh luyện hiệu ERAWAN SUGAR, xuất xứ Thái Lan, loại 50kg/bao với số lượng 3.000 kg, trị giá 36 triệu đồng.

Toàn bộ số đường tinh luyện này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa. Căn cứ quy định pháp luật, đoàn kiểm tra kết luận doanh nghiệp đã có hành vi kinh doanh hàng nhập lậu.

Đội QLTT số 3 đã lập biên bản, trình Chi cục QLTT TP Đà Nẵng ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 60 triệu đồng.

QLTT Đà Nẵng phát hiện nhiều bao tải đường tinh luyện nhập lậu. Ảnh: QLTT

Ngày 3-10, trên địa bàn phường Thanh Khê, đoàn kiểm tra phát hiện một hộ kinh doanh đang bày bán 950 kg đường tinh luyện hiệu GOLDEN BROWN SUGAR, xuất xứ Thái Lan.

Trị giá hàng hóa tính theo niêm yết là 11,4 triệu đồng. Tuy nhiên, tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của lô hàng này.

Đội QLTT số 3 đã lập biên bản vi phạm, ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 10 triệu đồng.

Tiếp đó, Đội QLTT số 3 phát hiện một cơ sở kinh doanh khác tại phường An Khê bày bán nhiều mặt hàng thực phẩm bao gói sẵn có nguồn gốc nước ngoài nhưng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp.

Qua kiểm tra, có 859 đơn vị sản phẩm là thực phẩm bao gói sẵn nhập lậu gồm snack, thạch dẻo, kẹo, sữa chua và đường tinh luyện, đều có xuất xứ Thái Lan, tổng trị giá hơn 4,2 triệu đồng.

Đội đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính 3 triệu đồng. Toàn bộ số hàng hóa nhập lậu kể trên đều bị buộc tiêu hủy theo quy định.