Hàng chục cảnh sát vây bắt nhóm khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai 29/06/2025 12:08

Ngày 29-6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa bắt giữ sáu người gồm: Trần Tấn Khoa, Phan Văn Bớt, Hồ Ngọc Đức, Lê Văn Lợi (đều ngụ ở tỉnh Đồng Nai), Trương Văn Lợi và Trần Văn Chung (cùng ngụ tỉnh Long An) để tiếp tục điều tra về hành vi khai thác cát trái phép.

Theo cơ quan công an, trước tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai (đoạn qua địa bàn huyện Long Thành và Nhơn Trạch), diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự ở địa phương. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch, để đấu tranh, triệt xóa.

Theo đó, rạng sáng ngày 26-6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Cảnh sát cơ động và Công an thị trấn Long Thành bao vây khu vực khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai đoạn xã Long Tân, huyện Nhơn Trạch.

Khi thấy cảnh sát, nhóm này nhanh chóng bỏ chạy tán loạn.

Tuy nhiên mọi hướng bỏ chạy của nhóm này đã bị lực lượng công an bao vây.

Cảnh sát đã bắt nhóm nghi can đang thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai.

Sau khi khai thác cát lậu, nhóm này sẽ vận chuyển về cơ sở kinh doanh của Trần Tấn Khoa tại khu Cầu Xéo (thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) để tiêu thụ.

Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ nhiều công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội, gồm 33 ghe chở cát, một máy xúc, một máy bơm công suất lớn, nhiều tài liệu, sổ sách ghi chép và gần 100m3 cát chưa tiêu thụ.

Bước đầu nhóm này khai nhận đã khai thác cát trái phép trên sông Đồng Nai từ nhiều năm nay theo sự chỉ đạo của Trần Tấn Khoa, sau đó vận chuyển về cơ sở kinh doanh cát của Khoa để tiêu thụ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.