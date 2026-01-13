Phá dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động 9 năm trên Quốc lộ 1A

Trước đó, PLO đưa tin Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản hình thành từ dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh phía đông TP. Thanh Hóa (cũ), được đầu tư theo hình thức BOT.

Theo đó, danh mục tài sản chuyển giao gồm gần 10km tuyến đường, 5 cầu vượt lớn cùng trạm thu phí, nhà điều hành và nhiều hạng mục, thiết bị phụ trợ được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2012.