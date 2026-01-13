Phá dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động 9 năm trên Quốc lộ 1A

Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG

(PLO)- Sau gần 9 năm dừng hoạt động và bỏ hoang, trạm thu phí Bỉm Sơn án ngữ giữa Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phá dỡ, góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông trên tuyến huyết mạch nối hai tỉnh Thanh Hóa- Ninh Bình.

Phá dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động 9 năm trên quốc lộ 1A. Clip: ĐẶNG TRUNG
Ngày 13-1-2026, lực lượng chức năng tiếp tục huy động máy cẩu, nhân lực để tháo dỡ các hạng mục của trạm thu phí Bỉm Sơn nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua Dốc Xây (thị xã Bỉm Sơn cũ) nay là phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa.
Trạm thu phí này do Công ty CP BOT đường tránh Thanh Hóa lắp đặt năm 2012 nhằm hoàn vốn dự án xây dựng Quốc lộ 1A đoạn tránh TP Thanh Hóa (cũ) theo hình thức BOT.
Đến tháng 8-2017, trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động và bỏ hoang từ đó đến nay.
Suốt 9 năm qua, trạm thu phí như một lô cốt chắn ngang Quốc lộ 1A, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây bức xúc cho người dân và các phương tiện lưu thông qua khu vực.
Trưa ngày 13-1, ghi nhận của PLO tại trạm thu phí Bỉm Sơn, rất nhiều công nhân đang thực hiện nhiệm vụ tháo dỡ trạm thu phí này.
Nhóm công nhân sử dụng cần cẩu để cắt, hạ khung mái che bằng thép có diện tích hơn 1.000m² đã được tháo dỡ xuống an toàn.
Quá trình tháo dỡ trạm thu phí không ảnh hưởng đến việc các phương tiện lưu thông.
Chia sẻ với PLO, 1 công nhân đang tiến hành tháo dỡ cho biết việc phá dỡ trạm thu phí được triển khai khoảng 5 ngày qua và sắp hoàn thành.
Trước mắt, công nhân làm nhiệm vụ tập trung tháo mái che, buồng thu phí, cọc biển báo và các hạng mục phụ trợ đang được hoàn tất.
Hiện trên Quốc lộ 1A vẫn còn 7 trụ bê tông phân làn cao hơn 1m chưa được phá dỡ.
Công nhân cho biết sẽ tiếp tục xử lý, sau đó thảm lại mặt đường để đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông.
Trong thời gian tháo dỡ, lực lượng chức năng căng dây bảo vệ, tổ chức phân luồng giao thông và cắm biển cảnh báo ở hai đầu trạm nhằm giúp các phương tiện lưu thông an toàn, không bị ùn tắc.

Trước đó, PLO đưa tin Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản hình thành từ dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh phía đông TP. Thanh Hóa (cũ), được đầu tư theo hình thức BOT.

Theo đó, danh mục tài sản chuyển giao gồm gần 10km tuyến đường, 5 cầu vượt lớn cùng trạm thu phí, nhà điều hành và nhiều hạng mục, thiết bị phụ trợ được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2012.

