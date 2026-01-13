Phá dỡ trạm thu phí Bỉm Sơn dừng hoạt động 9 năm trên Quốc lộ 1A
Bài&ảnh: ĐẶNG TRUNG
(PLO)- Sau gần 9 năm dừng hoạt động và bỏ hoang, trạm thu phí Bỉm Sơn án ngữ giữa Quốc lộ 1A qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa được phá dỡ, góp phần giải tỏa điểm nghẽn giao thông trên tuyến huyết mạch nối hai tỉnh Thanh Hóa- Ninh Bình.
Hiện trên Quốc lộ 1A vẫn còn 7 trụ bê tông phân làn cao hơn 1m chưa được phá dỡ.
Trong thời gian tháo dỡ, lực lượng chức năng căng dây bảo vệ, tổ chức phân luồng giao thông và cắm biển cảnh báo ở hai đầu trạm nhằm giúp các phương tiện lưu thông an toàn, không bị ùn tắc.
Trước đó, PLO đưa tin Bộ Xây dựng đã ban hành quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với các tài sản hình thành từ dự án Quốc lộ 1A đoạn tránh phía đông TP. Thanh Hóa (cũ), được đầu tư theo hình thức BOT.
Theo đó, danh mục tài sản chuyển giao gồm gần 10km tuyến đường, 5 cầu vượt lớn cùng trạm thu phí, nhà điều hành và nhiều hạng mục, thiết bị phụ trợ được xây dựng và đưa vào khai thác từ năm 2012.