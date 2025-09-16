3 Robot AI được giới thiệu tại triển lãm thành tựu y tế nổi bật 16/09/2025 19:41

(PLO)- 3 Robot AI được Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh giới thiệu tại triển lãm thành tựu y tế nổi bật.

Ngày 16-9, trong khuôn khổ triển lãm thành tựu y tế nổi bật tại tòa nhà Quốc hội, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã giới thiệu 3 Robot AI và nhiều công nghệ y tế cao cấp.

PGS.TS Triệu Triều Dương, Giám đốc khối Ngoại - Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội - cho biết với mục tiêu đột phá về công nghệ khám chữa bệnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả và độ an toàn cho người bệnh, hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh đã nỗ lực đầu tư những công nghệ y học tiên tiến bậc nhất, ngang tầm thế giới.

Trong đó, nổi bật là các robot phẫu thuật chuyên sâu ở các lĩnh vực như thần kinh - sọ não, tim mạch, thận tiết niệu, xương khớp, cột sống… cũng như các công nghệ chẩn đoán hình ảnh mới, ứng dụng AI, mang đến hiệu quả chẩn đoán và điều trị vượt trội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước tham quan triển lãm thành tựu y tế nổi bật. Ảnh: NHẬT BẮC

PGS.TS Vũ Lê Chuyên, Giám đốc Trung tâm Tiết niệu - Thận học - Nam khoa, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, cho biết Robot phẫu thuật Da Vinci Xi có mặt tại Bệnh viện Tâm Anh hiện được xem là thế hệ robot mới nhất tại Đông Nam Á, hỗ trợ phẫu thuật hơn 120 loại bệnh khác nhau như bệnh tiết niệu, phụ khoa, tiêu hóa, tim mạch, tai mũi họng...

Công nghệ Robot này sở hữu 4 cánh tay linh hoạt, định vị chính xác các tổn thương, hạn chế tối đa xâm lấn, rút ngắn thời gian nằm viện cho người bệnh.

Trong khi đó, ThS Chu Tấn Sĩ, Trưởng khoa Ngoại thần kinh - Cột sống, Trung tâm Khoa học Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM, giới thiệu về Robot AI Modus V Synaptive chuyên phẫu thuật thần kinh - sọ não - cột sống.

Theo ông Sĩ, đây là robot duy nhất tại Việt Nam hiện nay và mới chỉ có mặt tại 14 quốc gia trên thế giới. Robot này đã giúp các bác sĩ phẫu thuật thành công hàng trăm ca đột quỵ xuất huyết não, u não, u tủy sống, dị dạng mạch máu não, thoát vị đĩa đệm, gãy cột sống, trượt đốt sống…

"Hiệu quả vượt trội, vết mổ chỉ 1-2 cm, giảm 79% lượng máu mất, người bệnh ít đau và có thể đi lại chỉ sau 1-2 ngày, giảm 40% thời gian nằm viện. Chi phí thấp hơn 30-40 lần so với mổ tại Mỹ cùng công nghệ, được áp dụng đầy đủ BHYT", ông Sĩ cho hay.

Một Robot AI khác được giới thiệu tại triển lãm là Robot Artis Pheno khổng lồ, nặng hơn 1.000 kg, cao 2,6 mét, ứng dụng AI tinh vi, cho phép bác sĩ mổ giả lập để tính toán các phương án tối ưu nhất về hiệu quả và an toàn.

Theo đại diện bệnh viện, Robot này đặc biệt hữu ích trong những ca phẫu thuật khó như phẫu thuật tim, bắc cầu tim mạch, đặt stent, thay khớp, can thiệp mạch máu.