Phát hiện 1 loại thuốc ngủ bị làm giả 15/09/2025 19:30

(PLO)- Bộ Y tế khẳng định thuốc Lexomil 6mg chưa được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Ngày 15-9, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) có công văn gửi Sở Y tế TP.HCM về việc xác minh, xử lý thông tin về thuốc Lexomil ® 6mg có dấu hiệu giả mạo.

Cụ thể, Cục cho biết đã nhận được công văn của Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam.

Tại công văn, Công ty DKSH Pharma Việt Nam cho biết công ty là đơn vị nhập khẩu một số sản phẩm thuốc, do Cheplapharm Arzneimottel GmbH là chủ sở hữu, vào thị trường Việt Nam.

Theo báo cáo của Cheplapharm Arzneimottel GmbH, sản phẩm thuốc Lexomil 6mg, số lô: F3193F01, hạn dùng: 12-2027, quy cách đóng gói: hộp 30 viên, được sản xuất và đóng gói tại Cenexi (Pháp) vào ngày 7-12-2022.

Sản phẩm này được xuất bán bởi Cheplapharm Arzneimottel GmbH, được phân phối tại thị trường Pháp, không được nhập khẩu vào Việt Nam bởi DKSH Pharma và cũng không được phân phối tại thị trường Việt Nam.

Cheplapharm Arzneimottel GmbH đã tiến hành so sánh, đối chiếu bao bì mẫu sản phẩm thật và sản phẩm đang thu giữ bởi công an TP.HCM và xác nhận bằng văn bản rằng: "Sản phẩm Lexomil ® 6mg đang bị thu giữ là thuốc giả".

So sánh sản phẩm thuốc Lexomil 6mg có dấu hiệu bị làm giả (bên trái) và sản phẩm chính hãng của Cheplapharm Arzneimottel GmbH. Ảnh: Cục Quản lý Dược

Căn cứ thông tin tra cứu trên dịch vụ công Cục Quản lý Dược tại địa chỉ https://dichvucong.dav.gov.vn/congbothuoc/index, Cục Quản lý Dược khẳng định chưa có thuốc nào có tên Lexomil ® 6mg được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Thuốc Lexomil 6mg được giới thiệu là có công giúp giảm lo âu, căng thẳng, an thần, hỗ trợ giấc ngủ, giãn cơ, chống co giật, thường được kê cho người bị rối loạn lo âu, căng thẳng thần kinh.

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế TP.HCM khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, xác minh và truy tìm nguồn gốc thuốc trên để kịp thời phát hiện việc sản xuất, buôn bán và sử dụng thuốc Lexomil 6mg nghi ngờ giả nêu trên; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm và nguồn gốc lô thuốc về Cục Quản lý Dược trước ngày 25-9.

Đồng thời, Sở Y tế TP.HCM thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc Lexomil 6mg nghi ngờ giả nêu trên.

Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Công ty Công ty TNHH DKSH Pharma Việt Nam cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và phối hợp với Sở Y tế TP.HCM và các cơ quan hữu quan trong việc truy tìm nguồn gốc của lô thuốc Lexomil ® 6mg nghi ngờ giả nêu trên.