Toyota triệu hồi 162.000 xe bán tải vì lỗi camera lùi 29/01/2026 08:34

Cả phiên bản chạy xăng thông thường và hybrid của Toyota đều nằm trong diện ảnh hưởng bởi vấn đề an toàn này.

Toyota triệu hồi 162.000 xe bán tải Tundra do lỗi màn hình hiển thị. Ảnh: Toyota.

Theo Toyota, màn hình đa phương tiện trên các xe bị lỗi có thể bị kẹt ở chế độ xem camera hoặc đột ngột hiển thị màn hình đen. Sự cố này khiến người lái không thể quan sát được hình ảnh phía sau khi lùi xe.

Việc camera lùi không hoạt động ổn định khiến những chiếc xe này không đáp ứng được tiêu chuẩn an toàn liên bang. Điều này có thể làm tăng nguy cơ tai nạn và thương tích cho người dùng. Hiện nay, các mẫu xe bán tải hiện đại có kích thước lớn, trụ xe dày và cửa sổ nhỏ hơn trước nên hệ thống camera hỗ trợ là trang bị rất quan trọng.

Để khắc phục sự cố, kỹ thuật viên tại các đại lý sẽ cập nhật phần mềm ECU hỗ trợ đỗ xe hoàn toàn miễn phí. Những chủ xe Toyota có nguy cơ sẽ được thông báo về vấn đề này qua thư bắt đầu từ cuối tháng 3-2026.

Người dùng có thể chủ động kiểm tra xe của mình có nằm trong diện triệu hồi hay không bằng cách truy cập Toyota.com/recall hoặc NHSTA.gov/recalls. Tại đây, khách hàng nhập số nhận dạng xe (VIN) gồm 17 chữ số hoặc thông tin biển số xe để tra cứu.

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng của Toyota theo số điện thoại 1-800-331-4331. Rất may, sự cố lần này chỉ liên quan đến phần mềm hiển thị, không gây hư hỏng trực tiếp đến động cơ hay các bộ phận cơ khí quan trọng khác.