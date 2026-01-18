Toyota Vios đời mới sẽ hấp dẫn người Việt nhờ tính năng tiêu tốn xăng ngang xe máy Honda 18/01/2026 17:20

(PLO)-Toyota Vios 2026 chỉ mất chưa đầy 4 lít để chạy 100 km.

Mới đây, Hãng Toyota đã chính thức công bố giá Toyota Vios 2026 với giá quy đổi là 475 triệu đồng tại thị trường Thái Lan. Chiếc xe này sẽ sớm về Việt Nam trong thời gian tới.

Nhưng thú vị hơn, đây là dòng xe hybrid với khả năng vận hành mạnh mẽ và tiết kiệm xăng.

Video: PM

Toyota Yaris Ativ HEV 2026 là tên gọi tại Thái Lan nhưng về Việt Nam là Toyota Vios, dòng sedan hạng B khá quen thuộc trên thị trường.

Chiếc Toyota Vios 2026 có hệ truyền động xăng điện. Đây là sự kết hợp động cơ xăng 2NR-VEX 4 xi lanh thẳng hàng hút khí tự nhiên dung tích 1.5 L cho công suất 91 mã lực và mô xoắn 121 Nm với một mô tơ điện có công suất 80 mã lực và mô xoắn 141 Nm cùng bộ pin lithium-ion 0,7 kWh tạo ra tổng công suất kết hợp 111 mã lực truyền tới bánh trước thông qua hộp số tự động vô cấp E-CVT.

Toyota khẳng định phiên bản hybrid đạt mức tiêu thụ nhiên liệu ấn tượng nhất phân khúc là 29,4 km/lít đồng thời trang bị bình nhiên liệu dung tích 36 lít cùng ba chế độ lái tùy chọn là Eco, Normal và Power.

Bên trong cabin xe được trang bị ghế da tổng hợp tông màu đen xám, màn hình giải trí cảm ứng 10,1 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh 6 loa, sạc không dây, phanh tay điện tử cùng hệ thống điều hòa tự động có cửa gió cho hàng ghế sau tích hợp lọc bụi mịn PM2.5 và đèn viền nội thất 64 màu.

Hệ thống an toàn trên Toyota Vios sở hữu gói Toyota Safety Sense với các tính năng như kiểm soát giữ làn đường, kiểm soát hành trình thích ứng mọi dải tốc độ, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, camera toàn cảnh, cảm biến đỗ xe và 6 túi khí.