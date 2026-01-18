Chiếc ô tô Nhật quen thuộc tại Việt Nam sẽ bị dừng sản xuất 18/01/2026 11:00

(PLO)-Hãng ô tô Nhật này có khả năng dừng sản xuất dòng xe rất thân quen với người tiêu dùng Việt.

Các tài liệu từ đại lý cho thấy Hãng ô tô Mazda đang tiến tới việc chấm dứt sản xuất dòng xe CX-3 vào tháng 3-2026.

Quyết định này nối tiếp việc mẫu xe đã bị khai tử tại thị trường Mỹ vào năm 2022 và tại châu Âu trước đó, nằm trong chiến lược tinh giản danh mục sản phẩm của hãng.

Mazda có kế hoạch thay thế cả CX-3 và Mazda 2 bằng một mẫu xe nhập môn duy nhất, có thể là một dòng SUV cỡ nhỏ chạy động cơ hybrid được sản xuất tại Thái Lan, nhằm tập trung nguồn lực vào các phân khúc xe lớn hơn có biên lợi nhuận cao hơn.

Các chi tiết quan trọng trong lộ trình này bao gồm việc dừng sản xuất CX-3 tại Nhật Bản vào tháng 3-2026 và Mazda 2 vào tháng 6-2026.

Mặc dù đã rút khỏi Bắc Mỹ và châu Âu, hai mẫu xe này hiện vẫn đang được mở bán tại các thị trường như Úc và Nhật Bản cho đến khi lộ trình khai tử chính thức hoàn tất.

Thay vì duy trì nhiều dòng xe nhỏ, Mazda đang hợp nhất các sản phẩm này thành một mẫu SUV cỡ nhỏ mới tập trung vào công nghệ hybrid và điện hóa, dự kiến sẽ được lắp ráp tại Thái Lan để phục vụ mục tiêu xuất khẩu.

Sự thay đổi này xuất phát từ nhu cầu tinh gọn hệ thống bằng cách cho nghỉ hưu các dòng xe đời cũ, đồng thời giúp Mazda chuyển dịch trọng tâm sang các phương tiện có lợi nhuận cao và xe điện.

Bên cạnh đó, nền tảng của CX-3 hiện đã trở nên lạc hậu, thúc đẩy hãng phải phát triển các dòng xe mới tiên tiến hơn với các tùy chọn động cơ lai để đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.