Chi tiết dàn xe mới của Toyota sắp ra mắt: Có cả SUV điện và Fortuner thế hệ mới 22/01/2026 14:35

(PLO)- Toyota sẽ ra mắt thêm nhiều mẫu xe mới và các phiên bản nâng cấp để củng cố vị thế tại thị trường Ấn Độ.

Đáng chú ý, Toyota sẽ trình làng mẫu SUV điện đầu tiên của mình là Urban Cruiser EBella. Dưới đây là thông tin chi tiết về các mẫu xe Toyota sắp ra mắt.

Xe điện Urban Cruiser EBella. Ảnh: Toyota.



Xe điện Urban Cruiser EBella

EBella là phiên bản của Toyota dựa trên mẫu Maruti Suzuki eVitara, xây dựng trên nền tảng Heartect-e. Xe có hai tùy chọn pin lithium-sắt-phosphate (LFP) là 49kWh và 61kWh.

Phiên bản 61kWh có phạm vi hoạt động theo tiêu chuẩn ARAI là 543km mỗi lần sạc. Toyota cho biết các bộ pin này có hệ thống quản lý nhiệt tiên tiến và hỗ trợ sạc nhanh. Mẫu Urban Cruiser EBella trang bị động cơ điện sản sinh công suất 170 mã lực và mô-men xoắn 189Nm.

Xe có ba chế độ lái: Eco, Normal, Sport và chế độ "Tuyết" để cải thiện độ bám đường. Khi ra mắt, mẫu xe này sẽ cạnh tranh với Mahindra BE6, Hyundai Creta Electric, Vinfast VF6 và eVitara.

Toyota Hilux và Fortuner thế hệ mới

Toyota đã ra mắt Hilux thế hệ thứ chín trên toàn cầu vào tháng 11-2025 và có thể bán ra thị trường vào cuối năm nay. Hilux thế hệ mới sở hữu phần đầu xe "Cyber Sumo" hầm hố với lưới tản nhiệt và cản trước thiết kế lại.

Xe vẫn dựa trên nền tảng IMV nhưng cải tiến hệ thống treo trên các phiên bản cao cấp. Tại Ấn Độ, nhiều khả năng xe sẽ trang bị hệ thống truyền động hybrid diesel.

Toyota cũng sớm mang thế hệ Fortuner tiếp theo đến Ấn Độ với kiểu dáng sắc sảo hơn. Thiết kế tổng thể chịu ảnh hưởng mạnh mẽ từ Hilux mới. Một số nguồn tin cho rằng Toyota có thể chuyển Fortuner sang nền tảng TNGA để cải thiện chất lượng vận hành. Động cơ diesel hybrid dự kiến cũng sẽ xuất hiện trên thế hệ này.

Nâng cấp Toyota Taisor

Taisor là sản phẩm liên doanh giữa Toyota và Maruti Suzuki. Mẫu xe này dự kiến có bản cập nhật vào cuối năm 2026 với những thay đổi về kiểu dáng, bổ sung tính năng và có thể thêm hệ thống truyền động hybrid mới. Do mức độ cạnh tranh gay gắt, việc nâng cấp sớm được cho là bước đi hợp lý của hãng.

Xe Land Cruiser FJ

Land Cruiser FJ là mẫu SUV nằm dưới phân khúc Fortuner, dự kiến ra mắt vào cuối năm 2028. Tại Ấn Độ, xe có thể sử dụng hệ thống hybrid mạnh mẽ dựa trên động cơ xăng 2.7L thay vì động cơ diesel.

Mẫu xe này sử dụng nền tảng IMV và sẽ được sản xuất tại nhà máy mới của Toyota ở Chhatrapati Sambhajinagar.