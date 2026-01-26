Vì sao người tiêu dùng mua ô tô Toyota chỉ vì cái tên? 26/01/2026 09:16

(PLO)-Toyota chỉ cần gắn cái tên lên ô tô thương hiệu khác và thắng lớn.

Sự hợp tác toàn cầu giữa Toyota và Suzuki từng được coi là một bước đi đầy ngạc nhiên cho thị trường.

Cuộc hợp tác này đem đến việc Toyota có thể tiếp cận thế mạnh sản xuất xe nhỏ của Suzuki, trong khi Suzuki được thừa hưởng công nghệ hybrid và điện hóa của Toyota.

Tuy nhiên, sau 5 năm triển khai tại thị trường Ấn Độ kể từ mẫu ô tô đổi logo đầu tiên vào năm 2019 là Toyota Glanza, liên minh này đang đối mặt với thực trạng thị phần sụt giảm và lợi ích dường như chỉ đang chảy về một phía.

Cụ thể, tổng thị phần kết hợp của hai hãng đã giảm từ mức đỉnh 53% năm 2020 xuống còn 48% vào năm 2025.

Trong đó, Maruti Suzuki là bên chịu thiệt thòi nhất khi thị phần giảm mạnh từ 49,9% xuống còn 40,2%, trong khi Toyota lại hưởng lợi lớn khi thị phần tăng gấp đôi từ 3,1% lên 7,8% nhờ chiến lược gắn thương hiệu của mình lên các mẫu xe ăn khách của Suzuki mà không tốn quá nhiều chi phí phát triển.

Các chuyên gia nhận định rằng hiện tượng xâm chiếm doanh số nội bộ đang diễn ra mạnh mẽ khi khách hàng có xu hướng chuyển từ Maruti Suzuki sang Toyota để sở hữu một thương hiệu cao cấp hơn, dù về mặt cơ khí các mẫu ô tô như Hyryder và Grand Vitara là hoàn toàn giống nhau.

Toyota đã thành công trong việc định vị sản phẩm ở phân khúc cao cấp hơn và áp dụng các tiêu chuẩn an toàn sớm hơn, từ đó thu hút nhóm khách hàng vốn dĩ sẽ vào showroom của Maruti Suzuki.

Mặc dù Maruti Suzuki vẫn đạt tăng trưởng về sản lượng, nhưng hãng đã không kịp bắt nhịp với sự chuyển dịch nhanh chóng của thị trường sang dòng SUV cao cấp, nơi mà các đối thủ như Tata Motors, Mahindra, Hyundai và Kia đang trỗi dậy mạnh mẽ.

Trong khi đó, Toyota đang giành chiến thắng rực rỡ khi doanh số tăng gấp 5 lần trong 5 năm, khẳng định vị thế ngày càng lớn mạnh tại Ấn Độ dựa trên nền tảng sản xuất của đối tác Suzuki.