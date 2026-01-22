Vì sao Toyota Land Cruiser phiên bản Hybrid lại khiến người Việt mong chờ? 22/01/2026 11:34

Toyota vừa thông báo sẽ ra mắt phiên bản hybrid nhẹ (mild-hybrid) cho dòng xe Land Cruiser huyền thoại, đồng thời đưa biến thể xe tải thương mại (commercial) trở lại danh mục sản phẩm dành cho các khách hàng doanh nghiệp. Mức giá khởi điểm của mẫu xe này được công bố giá quy đổi dưới 1,7 tỉ đồng.

Đối với các đơn vị vận tải, mẫu xe này cung cấp không gian chứa đồ lên tới 2.000 lít với kích thước chiều dài 1.685 mm và giữ nguyên khả năng kéo ấn tượng 3,5 tấn.

Tại thời điểm ra mắt, xe chỉ có một lựa chọn động cơ duy nhất là máy dầu 2.8L, 4 xi-lanh, sản sinh công suất 201 mã lực, đi kèm hộp số tự động 8 cấp. Xe sở hữu hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian cùng các tính năng hỗ trợ địa hình chuyên sâu như kiểm soát bò trườn (Crawl Control) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc.

Trang bị tiêu chuẩn trên xe khá cao cấp với mâm đúc 18 inch, điều hòa hai vùng, vô lăng sưởi và màn hình cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối điện thoại thông minh.

Đáng chú ý, vào đầu năm 2026, Toyota sẽ tiếp tục tung ra phiên bản Hybrid 48V. Hệ thống hybrid mild này kết hợp động cơ dầu 2.8 L hiện có với một bộ máy phát điện hỗ trợ, pin lithium-ion và bộ chuyển đổi điện áp.

Toyota xác nhận rằng bộ máy phát điện đã được đặt ở vị trí cao trên lốc máy, đảm bảo chiếc xe vẫn giữ được khả năng lội nước sâu đến 700 mm ở tốc độ thấp.

Hệ thống 48V không giúp xe chạy thuần điện hoàn toàn nhưng hỗ trợ động cơ khi khởi hành và tăng tốc. Toyota cho biết hệ thống này giúp tiết kiệm thêm khoảng 5% nhiên liệu so với bản máy dầu thông thường. Ước tính mức tiêu thụ sẽ rơi vào khoảng 8,9 – 9,5 lít/100km.