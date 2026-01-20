Lý do bán ô tô điện qua sử dụng vẫn có lời nhờ yếu tố quan trọng này 20/01/2026 10:18

(PLO)-Người chạy ô tô điện đang có lợi nhờ điều này.

Một nghiên cứu quy mô lớn về sức khỏe pin ô tô điện (EV) vừa công bố những số liệu quan trọng về mức độ sụt giảm dung lượng sạc hàng năm và các tác nhân thực sự đứng sau quá trình thoái hóa này.

Dữ liệu cập nhật từ Geotab dựa trên việc phân tích thực tế từ hơn 22.700 xe điện thuộc 21 thương hiệu và mẫu mã khác nhau cho thấy pin ô tô điện vẫn duy trì hiệu suất mạnh mẽ trong suốt vòng đời vận hành, ngay cả khi việc sạc nhanh đang trở nên phổ biến hơn.

Phân tích mới nhất ghi nhận tỷ lệ thoái hóa pin trung bình hàng năm là 2,3%, tăng nhẹ so với mức 1,8% được tìm thấy vào năm 2024.

Bà Charlotte Argue, Quản lý cấp cao về di chuyển bền vững tại Geotab nhận định: "Sức khỏe pin xe điện vẫn rất ổn định, ngay cả khi xe được sạc nhanh hơn và sử dụng với cường độ cao hơn.

Dữ liệu của chúng tôi cho thấy pin vẫn có tuổi thọ kéo dài hơn nhiều so với chu kỳ thay thế mà hầu hết các đội xe dự tính.

Thay đổi lớn nhất hiện nay là hành vi sạc đóng vai trò quan trọng hơn nhiều đối với tốc độ lão hóa của pin, mở ra cơ hội cho người dùng quản lý rủi ro dài hạn thông qua các chiến lược sạc thông minh".

Nghiên cứu chỉ ra rằng công suất sạc hiện là yếu tố vận hành có ảnh hưởng mạnh nhất đến sức khỏe pin.

Những xe phụ thuộc nhiều vào sạc nhanh DC công suất trên 100kW có tốc độ thoái hóa nhanh hơn, trung bình lên tới 3% mỗi năm, so với mức chỉ 1,5% ở những ô tô chủ yếu dùng sạc AC hoặc sạc công suất thấp.

Các yếu tố khác như khí hậu cho thấy tác động ít hơn. Xe vận hành ở vùng khí hậu nóng có tốc độ thoái hóa nhanh hơn khoảng 0,4% mỗi năm so với vùng khí hậu ôn hòa.

Đáng chú ý, dữ liệu cũng thách thức quan niệm về việc phải hạn chế phạm vi sạc hàng ngày một cách khắt khe. Những xe thường xuyên sạc và xả trong phạm vi rộng không cho thấy sự thoái hóa cao hơn đáng kể, trừ khi chúng bị duy trì ở mức quá đầy hoặc quá cạn pin trong thời gian dài.

Dù những xe sử dụng cường độ cao có tốc độ thoái hóa nhanh hơn khoảng 0,8% mỗi năm so với nhóm ít sử dụng, nhưng Geotab cho rằng đây là mức đánh đổi hoàn toàn chấp nhận được so với những lợi ích về vận hành và chi phí khi duy trì xe hoạt động liên tục.

Về mặt kỹ thuật, tình trạng pin được đo bằng chỉ số sức khỏe (SOH). Pin bắt đầu ở mức 100% SOH và giảm dần theo thời gian. Ví dụ, một viên pin 60kWh có SOH 80% sẽ hoạt động hiệu quả tương đương một viên pin 48kWh.

Geotab kết luận rằng mặc dù tỷ lệ thoái hóa khác nhau tùy theo mẫu xe và cách sử dụng, nhưng đa số pin xe điện hiện đại vẫn đảm bảo mục đích sử dụng tốt hơn nhiều so với thời gian sở hữu trung bình hoặc lộ trình thay thế xe của các doanh nghiệp vận tải.