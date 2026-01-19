Vì sao lái xe quá lâu lại tương đương như say rượu? 19/01/2026 09:20

(PLO)-Việc lái xe liên tục trong thời gian dài đang gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn giao thông mà không phải ai cũng lường trước được.

Theo các chuyên gia, tình trạng mệt mỏi có thể ập đến chỉ sau 1 đến 2 giờ lái xe liên tục. Khi đó, khả năng tập trung, phản xạ và ra quyết định của não bộ sẽ sụt giảm nghiêm trọng.

Đặc biệt, lái xe trong 18 giờ liên tục sẽ khiến não bộ bị suy giảm chức năng tương đương với nồng độ cồn trong máu (BAC) là 0,05%.

Nếu con số này lên đến 24 giờ, nó sẽ tương đương nồng độ cồn 0,10%. Nói cách khác, một tài xế kiệt sức cũng nguy hiểm không kém gì một tài xế say rượu.

Lái xe là một công việc ít vận động nhưng áp lực tinh thần cao. Về lâu dài, thói quen ngồi lâu, ăn uống thất thường và thiếu vận động sẽ dẫn đến các bệnh mãn tính như cao huyết áp, tiểu đường, mỡ máu cao và béo phì. Rối loạn cơ xương khớp, đặc biệt là đau thắt lưng.

Đối với tài xế xe tải nặng, việc cơ thể bị rung lắc liên tục (WVB) có thể gây tổn thương thần kinh, thoái hóa cột sống và mất thăng bằng.

Do đó, cứ mỗi giờ lái xe nên nghỉ khoảng 5-10 phút. Hãy xuống xe đi bộ hoặc giãn cơ để máu huyết lưu thông. Tuyệt đối không nên lái xe quá 12 giờ mỗi ngày để tránh các sai sót do mệt mỏi và bảo vệ hệ tim mạch.

Nếu đang bị kẹt xe và không thể dừng lại, tài xế có thể thực hiện các bài tập đơn giản tại chỗ như xoay cổ, nhún vai hoặc co duỗi tay chân, đồng thời điều chỉnh ghế ngồi đúng tư thế công thái học để giảm áp lực lên cột sống.