Một màu sắc của ô tô phổ biến trên thế giới nhưng Việt Nam lại hiếm thấy 17/01/2026 10:08

(PLO)-Màu sắc trắng và đen thường là màu chủ đạo của ô tô tại thị trường Việt Nam.

Theo số liệu mới nhất vừa được Hiệp hội Nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Vương quốc Anh (SMMT) công bố, màu xám tiếp tục giữ vững ngôi vương là màu xe được yêu thích nhất tại quốc gia này. Đây là năm thứ 8 liên tiếp sắc thái này đứng đầu bảng xếp hạng, phản ánh gu thẩm mỹ ổn định và có phần tối giản của người tiêu dùng Anh.

Trong năm qua, đã có hơn 500.000 xe mới màu xám được đăng ký, tăng 2,7% và thiết lập kỷ lục mới cho tông màu này.

Hiện tại, cứ 4 chiếc xe mới lăn bánh tại Anh thì có hơn 1 chiếc mang màu xám (chiếm 27,6% thị phần).

Xếp ngay sau là màu đen với 464.369 xe, đạt mức doanh số cao nhất kể từ năm 2019 sau khi tăng trưởng mạnh mẽ 9,7%.

Màu xanh dương duy trì vị trí thứ ba và là lựa chọn phổ biến nhất trong nhóm các màu không thuộc hệ đơn sắc với hơn 306.000 xe.

Tổng cộng, ba màu đứng đầu (xám, đen, xanh dương) chiếm tới gần hai phần ba (65,8%) tổng số xe mới tại Anh trong năm 2025.

Lần đầu tiên sau gần một thập kỷ, màu bạc đã quay trở lại top 5. Đây từng là màu sắc thống trị đường phố Anh vào đầu những năm 2000.

Từng là màu quốc dân, nhưng năm nay màu đỏ đã rơi xuống vị trí thứ sáu với thị phần thấp kỷ lục (chỉ 5,8%) kể từ khi dữ liệu chi tiết được ghi nhận. Màu trắng giữ vững vị trí thứ tư trong danh sách.

Năm 2025 được coi là một năm rực rỡ của màu xanh lá cây, phản ánh đúng xu hướng điện hóa của ngành công nghiệp ô tô.

Doanh số xe màu xanh lá đã tăng vọt 46,3% lên gần 100.000 chiếc, mức cao nhất kể từ năm 2004.

Đáng chú ý, số lượng xe điện chạy pin (BEV) có màu xanh lá đã tăng gần gấp đôi so với năm 2024. Tuy nhiên, đối với người mua xe điện nói chung, màu xám vẫn là lựa chọn ưu tiên hàng đầu.