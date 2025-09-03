BMW chế tạo pin nhiên liệu hydro mới với kế hoạch đầy tham vọng 03/09/2025 16:37

(PLO)- BMW đang đẩy mạnh kế hoạch sản xuất hàng loạt mẫu xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên của hãng, dự kiến ra mắt vào năm 2028.

Mặc dù BMW đã phát triển nhiều mẫu xe hydro từ cuối những năm 1970, nhưng điều làm nên sự khác biệt của dự án lần này chính là quy mô sản xuất và tiếp thị. Các báo cáo cho thấy thương hiệu này đang chuẩn bị tích hợp hệ thống truyền động hydro cho mẫu SUV chủ lực BMW X5. Tuy nhiên, chính BMW cũng thừa nhận rằng việc này sẽ bị hạn chế bởi cơ sở hạ tầng.

BMW đang đẩy mạnh kế hoạch sản xuất hàng loạt mẫu xe điện chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên của hãng, dự kiến ra mắt vào năm 2028. Ảnh: BMW.



BMW có một lịch sử dài trong việc phát triển công nghệ hydro. Năm 1979, công ty đã cải tiến thành công mẫu sedan BMW 520 E12 với hệ thống truyền động hydro lỏng. Các thử nghiệm tương tự cũng được thực hiện với các thế hệ sau của dòng sedan 7 Series (E23 và E32). Vào năm 2000, một số lượng nhỏ 7 Series đã được cải tiến thành xe điện chạy bằng nhiên liệu hydro (FCEV) và được trưng bày trong một chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Năm 2015, mẫu sedan 535iA một lần nữa giới thiệu công nghệ pin nhiên liệu hydro. Gần đây hơn, vào năm 2023, một đội xe thử nghiệm gồm các phiên bản hydro của SUV X5 (gọi là iX5) đã được sản xuất.

Theo tờ Autocar, mẫu SUV Neue Klasse BMW X5 được thiết kế lại trong tương lai sẽ có nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm xăng, diesel, hybrid sạc điện, thuần điện và pin nhiên liệu hydro. Mẫu xe này dự kiến sẽ là chiếc xe "sản xuất hàng loạt đầu tiên chạy bằng hydro" do BMW sản xuất vào năm 2028.

BMW vẫn chưa công bố mẫu xe sản xuất đầu tiên, nhưng đã xác nhận đang chế tạo các nguyên mẫu ban đầu để thử nghiệm. Những chiếc xe hydro mới của BMW sẽ hoạt động trên nền tảng công nghệ hybrid thế hệ thứ ba của hãng. Mẫu sedan 5 Series chạy bằng hydro năm 2015 sử dụng hệ thống pin nhiên liệu của Toyota, đây là thế hệ đầu tiên mà BMW xem xét.

Đội xe thử nghiệm SUV hydro iX5 sau này được trang bị hệ thống do chính BMW tự phát triển, nhưng vẫn sử dụng pin nhiên liệu do Toyota cung cấp. Hệ thống truyền động hydro thế hệ thứ ba mới này là sản phẩm hợp tác giữa Toyota và BMW, với phần lớn linh kiện được BMW sản xuất tại Steyr.

BMW cho biết công nghệ hydro thế hệ thứ ba của họ phù hợp cho cả xe thương mại và xe du lịch phổ thông. Hệ thống này được cho là chiếm ít không gian hơn 25% so với các thế hệ trước, giúp tăng mật độ công suất. Công nghệ mới cũng được phát triển để thích ứng với nhiều nền tảng xe khác nhau.

Những nguyên mẫu đầu tiên đang được lắp ráp tại Munich để thử nghiệm. Tuy nhiên, việc sản xuất hàng loạt dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2028 tại Nhà máy Steyr của Tập đoàn BMW ở Áo. Bộ điều khiển xe hydro, có tên gọi BMW Energy Master, sẽ được lắp ráp từ năm 2026.

Theo tờ Autocar, chiếc BMW chạy bằng pin nhiên liệu hydro đầu tiên có thể sẽ là một phiên bản của X5 thế hệ thứ năm, nhưng sẽ chỉ giới hạn ở các thị trường có cơ sở hạ tầng tiếp nhiên liệu phù hợp.