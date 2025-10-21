Công an Khánh Hòa bắt người bị Công an Trung Quốc truy nã 21/10/2025 17:51

(PLO)- Công an Khánh Hòa bắt người bị công an Trung Quốc truy nã do liên quan đến hoạt động tiếp tay cho đường dây lừa đảo.

Ngày 21-10, Văn phòng cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa dẫn giải, bàn giao Vũ Tử Cường (43 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) cho Công an Trung Quốc tại cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn.

Vũ Tử Cường bị bắt theo lệnh truy nã của Công an quận Bảo An, TP Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo hồ sơ, Vũ Tử Cường là nghi phạm có liên quan đến hoạt động tiếp tay cho đường dây lừa đảo trên không gian mạng.

Vũ Tử Cường bị Công an Khánh Hòa bắt giữ. Ảnh: CA

Ngày 23-5-2024, Công an quận Bảo An ra lệnh bắt giữ Vũ Tử Cường. Người này sau đó bỏ trốn sang Việt Nam.

Tiếp nhận thông tin từ công an nước bạn, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức rà soát, truy xét.

Các tổ trinh sát của các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Vũ Tử Cường đang lưu trú tại một khách sạn trên đường Hoàng Hoa Thám, phường Nha Trang nên tổ chức vây bắt.