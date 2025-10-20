Xác định người đàn ông đánh người rồi nói 'Mày biết tao là ai không?' 20/10/2025 16:43

Chiều 20-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã xác định được người đánh anh TQT (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) trong lúc tham gia giao thông.

Theo Công an phường Buôn Ma Thuột, sau khi nhận trình báo về việc anh T bị hành hung khi tham gia giao thông, đơn vị đã vào cuộc xác minh.

Theo đó, người đánh anh T là ông LPH (41 tuổi, ngụ phường Buôn Ma Thuột).

Hình ảnh ông H hành hung anh T. Ảnh: TT

Làm việc với công an, ông H cung cấp nhiều giấy xuất viện mang tên LPH tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk.

Hiện, Công an phường Buôn Ma Thuột đang phối hợp đưa ông H vào lại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk để điều trị.

Như PLO đã thông tin, khoảng 8 giờ 20 cùng ngày, anh T chạy xe máy trên đường Y Moan Ênuôl thì bất ngờ bị một người đi xe máy chặn đầu xe, chửi bới.

Sau đó, người này lao vào đánh anh tới tấp với những đòn hiểm như lên gối, dùng cùi chỏ.

Trong lúc đánh, người này còn lớn tiếng đe dọa: "Mày biết tao là ai không?". Sau đó, người đàn ông lên xe máy chạy đi.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh T đã tới Công an phường Buôn Ma Thuột trình báo rồi vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.