Người đàn ông chặn xe đánh người, hỏi: 'Mày biết tao là ai không?' 20/10/2025 15:30

(PLO)- Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) đang vào cuộc xác minh, điều tra vụ việc người đàn ông chặn xe, đánh người gây thương tích.

Chiều 20-10, thông tin từ Công an phường Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đang điều tra vụ việc người đàn ông trình báo bị đánh thương tích trong lúc tham gia giao thông.

Anh TQT bị thương tích do người đàn ông chặn đường đánh.

Theo anh TQT (30 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng), khoảng 8 giờ 20 phút cùng ngày, anh chạy xe máy trên đường Y Moan Ênuôl thì bất ngờ bị một người đi xe máy chặn đầu xe, chửi bới.

Sau đó, người này lao vào đánh anh tới tấp với những đòn hiểm như lên gối, dùng cùi chỏ.

Trong lúc đánh, người này còn lớn tiếng đe dọa: "Mày biết tao là ai không?". Sau đó, người đàn ông lên xe máy 47B1- 67875 chạy đi.

Clip ghi cảnh người đàn ông đánh anh TQT.

Sau khi xảy ra vụ việc, anh T đã tới Công an phường Buôn Ma Thuột trình báo rồi vào Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để điều trị.

"Tôi bị thương tích ở miệng và đau nhiều chỗ trên cơ thể. Tôi đang chờ bác sĩ đọc kết quả và hướng điều trị", anh T nói.