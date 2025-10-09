Nữ nhân viên ngân hàng trốn truy nã 30 năm bị bắt tại TP.HCM 09/10/2025 16:17

(PLO)- Trong thời gian trốn truy nã, Nguyễn Thị Bích Thủy đổi tên thành Ngọc và sinh sống ở nhiều địa phương nhưng cuối cùng vẫn bị bắt khi đang ở TP.HCM.

Chiều 9-10, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đã bắt được bị can Nguyễn Thị Bích Thủy (60 tuổi) khi Thủy đang lẩn trốn tại ấp Bưng Riềng, xã Phước Hòa, TP.HCM. Bị can Thủy bị bắt sau 30 năm trốn truy nã.

Nguyễn Thị Bích Thủy (60 tuổi, tên gọi khác Nguyễn Thị Thủy) quê xã Hương Phong, huyện Hương Khê (cũ), tỉnh Hà Tĩnh).

Theo hồ sơ, Thủy nguyên là nhân viên một ngân hàng ở huyện Thạch Hà (cũ). Trong thời gian công tác, Thủy lợi dụng chức vụ, lập hồ sơ khống để chiếm đoạt tiền của Nhà nước và cá nhân với tổng số tiền hơn 382 triệu đồng.

Từ tháng 2 đến tháng 8-1995, Thủy nhiều lần gian dối, vay tiền không có tài sản cầm cố, gây thiệt hại nghiêm trọng cho ngân hàng. Cuối năm 1995, khi vụ việc bị phát hiện, Thủy bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 4-10-1995, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thạch Hà (cũ) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thủy về tội Tham ô tài sản xã hội chủ nghĩa theo Điều 133 BLHS năm 1985. Một ngày sau, lệnh truy nã đặc biệt được ban hành.

Trong suốt 30 năm, Thủy liên tục thay đổi chỗ ở để che giấu tung tích, từng sinh sống tại Khánh Hòa, Kiên Giang rồi đến Bình Dương trốn truy nã. Tại đây, Thủy đổi tên thành “Ngọc”, làm thuê và nuôi con nhỏ.

Với sự kiên trì và nghiệp vụ sắc bén, lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Tĩnh đã lần ra tung tích, bắt giữ Thủy an toàn sau ba thập niên lẩn trốn. Hiện công an đã di lý Thủy từ TP.HCM về Hà Tĩnh để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.