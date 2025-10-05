Khởi tố nhân viên giao hàng chuyển phát nhanh vì tham ô 05/10/2025 10:24

(PLO)- Công an ở Đắk Lắk vừa khởi tố, bắt tạm giam một nhân viên giao hàng vì tham ô hơn 65 triệu đồng.

Ngày 5-10, Công an phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Minh Nhân (30 tuổi, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) để điều tra hành vi tham ô tài sản.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố, bắt tạm giam Lê Minh Nhân. Ảnh: S.Đ

Theo điều tra ban đầu, từ ngày 13-11-2024 đến ngày 28-6-2025, Nhân là nhân viên hợp đồng của một công ty chuyển phát nhanh đặt chi nhánh ở tỉnh Đắk Lắk.



Trong thời gian này, Nhân được phân công làm nhân viên giao hàng tại điểm kinh doanh Cư Êbur, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

Nhiệm vụ của Nhân là thay mặt công ty thực hiện giao hàng, thu hộ tiền cước, phí và các khoản phát sinh khác từ khách hàng rồi bàn giao lại đầy đủ cho công ty.

Tuy nhiên, lợi dụng nhiệm vụ được giao, Nhân đã chiếm đoạt hơn 65 triệu đồng từ 28 đơn hàng giao cho khách.