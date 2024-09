Khởi tố nhân viên giao hàng nhanh về tội tham ô tài sản 18/09/2024 16:34

Chiều 18-9, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Hữu Ngọc (37 tuổi, trú phường Phú Thọ, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương) về tội tham ô tài sản.

Bị can Nguyễn Hữu Ngọc. Ảnh: CA.

Thời gian qua, Ngọc được Công ty CP DV Giao hàng nhanh (đóng tại TP.HCM) thuê làm nhân viên, xử lý công việc của chi nhánh của Công ty đóng tại huyện Nghi Lộc.

Ngọc có nhiệm vụ nhận hàng nhập vào kho, xuất hàng giao cho nhân viên giao hàng, thu tiền từ nhân viên giao hàng sau đó nộp về cho Công ty.

Quá trình làm việc, lợi dụng vị trí công việc được giao, Ngọc đã thu tổng số tiền hơn 143 triệu đồng của 13 nhân viên giao hàng nhưng chỉ nộp vào tài khoản của công ty hơn 36 triệu đồng.

Số tiền hơn 106 triệu đồng còn lại, Ngọc đã chiếm đoạt để tiêu xài cá nhân.