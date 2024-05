1 nhân viên công ty giao hàng nhanh ở Kiên Giang bị bắt vì tham ô tài sản 07/05/2024 17:31

Chiều 7-5, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh vừa tống đạt Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh bắt tạm giam bị can Lâm Văn Sel (26 tuổi, quê quán tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về tội tham ô tài sản. Quyết định khởi tố và Lệnh bắt tạm giam đã được VKSND cùng cấp phê chuẩn.

Bị can Lâm Văn Sel bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội tham ô tài sản. Ảnh: VĂN VŨ

Thông tin ban đầu, cuối tháng 3-2019, bị can Sel được công ty CP dịch vụ giao hàng nhanh tại TP Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang) ký hợp đồng làm việc.

Theo đó, Sel được giao công việc là nhận hàng vận chuyển hàng từ các kho khác về, rồi phân chia cho nhân viên giao hàng để đi giao cho khách.

Ngoài ra, Sel còn được giao nhiệm vụ cập nhật thông tin chuyến đi giao hàng – lấy hàng – trả hàng và thu tiền từ nhân viên giao nhận. Sau đó, nộp về cho công ty và cập nhật lên hệ thống phần mềm của công ty.

Khoảng tháng 2-2023, sau khi thu tiền hàng từ các nhân viên, Sel đã lấy hết số tiền hơn 609 triệu đồng của công ty nộp vào tài khoản cá nhân. Sau đó, Sel tự nghỉ việc và chiếm đoạt số tiền trên để tiêu xài cá nhân.

Nhiều lần phía công ty yêu cầu Sel trả lại tiền, nhưng bị can không trả, nên công ty đã làm đơn trình báo đến cơ quan Công an.