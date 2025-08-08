Khánh Hòa chỉnh trang các con sông để phát triển du lịch sông nước 08/08/2025 07:14

(PLO)- Dù có lợi thế rất lớn khi có các sông bao quanh nhưng khu vực Nha Trang, Khánh Hòa vẫn chưa phát huy hết lợi thế du lịch sông nước.

Ngày 7-8, ông Nguyễn Thanh Hiến, Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND tỉnh đã quyết định giao ban này chủ trì xây dựng ý tưởng cải tạo, chỉnh trang kết hợp phát triển du lịch các tuyến sông trên địa bàn TP Nha Trang cũ.

Tiềm năng các sông chưa được phát huy

Theo ông Hiến, trong đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, dọc sông Cái và các tuyến sông khác sẽ được tổ chức không gian đô thị, hệ thống công viên mở, kết hợp phát triển du lịch đường thủy.

Sông Quán Trường có vị thế quan trọng, chảy qua nhiều phường của Nha Trang. Ảnh: XUÂN HOÁT

Cũng theo ông Hiến, để hiện thực hóa quy hoạch này, UBND tỉnh Khánh Hòa đã và đang tìm giải pháp cải tạo, chỉnh trang các tuyến sông, trong đó hai nhánh sông của sông Cái là sông Quán Trường và sông Tắc sẽ được chỉnh trang để bảo đảm môi trường sống xanh, tạo tiền đề phát triển các hoạt động du lịch, dịch vụ dọc sông.

Giám đốc Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh Khánh Hòa cho rằng việc cải tạo, chỉnh trang các tuyến sông này phù hợp với quy hoạch sẽ tạo nền móng vững chắc để xây dựng phương án đầu tư hạ tầng đồng bộ.

Từ đó, kêu gọi các nhà đầu tư tham gia phát triển du lịch, dịch vụ, nâng cao giá trị cảnh quan và xã hội, góp phần xây dựng đô thị các phường Tây Nha Trang, Bắc Nha Trang, Nam Nha Trang ngày càng phát triển, đáng sống, bền vững.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiến, sông Tắc và sông Quán Trường có rất nhiều tiềm năng, thế mạnh chưa được khai thác. Đây là điều lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cũng như các nhà quy hoạch đang nỗ lực tìm phương án tối ưu, vừa giúp phát triển đô thị xanh, vừa khai thác hết lợi thế của hai dòng sông này.

Bàn cách phát triển du lịch sông nước

Mới đây, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức cuộc họp nghe đơn vị tư vấn, các cơ quan chức năng của tỉnh trình bày ý tưởng đề xuất cải tạo, chỉnh trang sông Quán Trường, sông Tắc kết hợp du lịch.

Khánh Hòa sẽ chỉnh trang các tuyến sông để phát triển du lịch bền vững. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo đó, đối với sông Quán Trường sẽ chia làm năm phân khu mang phong cách ven sông đại dương.

Trong đó, phân khu Hoài Niệm dài 2,7 km, ở hạ lưu sông Cái, được đề xuất xây dựng các công trình biểu tượng, như nhà hát, bảo tàng ven sông, nhà hát ngoài trời ven sông, công viên nghệ thuật, triển lãm làng nghề thủ công; xây dựng các tuyến ẩm thực, thương mại ven sông.

Phân khu Lâm Hà, dài khoảng 1,5 km, lấy ý tưởng từ các làng cổ xưa là khu vực đầm lầy hoang vu. Phân khu này với điểm nhấn là những tuyến đi bộ, các sàn cảnh quan ven sông, công viên sinh thái.

Phân khu Thương Phố dài khoảng 1,5 km, nằm sát trung tâm hành chính mới, điểm nhấn là các tuyến thương mại, dịch vụ sống động ven sông.

Phân khu Mai Hoa dài khoảng 1,3 km, điểm nhấn là tuyến công viên tuyến tính trải dài sử dụng hoa mai làm điểm nhấn dọc sông kết hợp với công viên sinh thái, sân thể thao ngoài trời.

Phân khu Thương Hội dài khoảng 3 km, tọa lạc tại nơi sông gặp biển; được thiết kế như một sân khấu mở cho các lễ hội, sự kiện, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Đây là điểm tụ của ký ức, nhịp sống cộng đồng, du lịch lễ hội, góp phần giữ gìn hồn đô thị, kích hoạt kinh tế đêm và tạo dấu ấn bản sắc cho đô thị biển. Các điểm nhấn tại phân khu này là trung tâm trưng bày, triển lãm ven sông, nhà hát mặt sông, các hoạt động trình diễn thực cảnh, đua thuyền, thả hoa đăng,…

Đối với sông Tắc, đơn vị tư vấn đề xuất ý tưởng với phong cách sinh thái tự nhiên. Trong đó có các phân khu Thủy Nguyên, Tuyền Lâm, Miệt Vườn, Sinh Lực.

Đơn vị tư vấn cũng đề xuất tuyến du thuyền sông Quán Trường dài 15 km với 10 bến tàu kết hợp đường dạo sinh thái ven sông dài 18 km; tuyến du thuyền sông Tắc dài 13 km với chín bến tàu kết hợp đường dạo sinh thái ven sông dài 20 km.

Tại cuộc họp trên, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu Ban Quản lý dự án phát triển tỉnh phối hợp với đơn vị tư vấn lấy ý kiến các sở, ban, ngành để hoàn thiện ý tưởng khơi thông dòng chảy các dòng sông kết hợp phát triển kinh tế du lịch.

Ông Nam lưu ý khi tổng hợp báo cáo ý tưởng phải thể hiện được định hướng rõ ràng về quy hoạch tổng thể, quy hoạch phân khu, tác động đối với các dự án chuẩn bị triển khai trong khu vực,…

Đơn vị tư vấn được yêu cầu rà soát các khu đất dọc hai bên bờ sông Quán Trường và sông Tắc để có định hướng cụ thể về lập dự án đầu tư theo từng giai đoạn; sớm trình phương án hoàn chỉnh để UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, chỉ đạo thực hiện.