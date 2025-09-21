Cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ thông toàn tuyến từ ngày 30-9 21/09/2025 17:55

(PLO)- Sau nhiều tháng chờ đợi, các nhà thầu đã hoàn thành 13 km cuối cùng của tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, sẽ chính thức thông xe vào ngày 30-9.

Ngày 21-9, Ban Quản lý dự án 7, Bộ Xây dựng, chủ đầu tư dự án tuyến cao tốc Vân Phong - Nha Trang, cho biết các nhà thầu đã hoàn thành xong 13 km cuối cùng của tuyến cao tốc này và sẽ chính thức thông xe vào ngày 30-9 tới.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang sẽ thông toàn tuyến vào 30-9. Ảnh: XUÂN HOÁT

Đoạn tuyến dài 13 km thuộc dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang, đoạn từ cửa hầm Cổ Mã (xã Đại Lãnh) đến xã Diên Thọ, tỉnh Khánh Hòa, được thi công bởi Công ty VNCN E&C và Công ty CP Hải Đăng.

Theo tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao, cao tốc Vân Phong - Nha Trang phải thông xe vào dịp 2-9.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án 7, trong quá trình triển khai, dự án gặp nhiều khó khăn, như vướng giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật, khan hiếm vật liệu đất đắp... Sau khi bổ sung nguồn lực, thiết bị, hai nhà thầu trên đã hoàn thành dự án, sẵn sàng cho thông xe.

Cao tốc Vân Phong - Nha Trang dài hơn 83 km, khởi công từ tháng 1-2023. Trong đó, khoảng 70,35 km đã hoàn thiện và đưa vào khai thác từ tháng 4-2025.

Dự án cao tốc Vân Phong - Nha Trang hoàn thành sẽ góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông và giảm thiểu tai nạn giao thông, giảm tải áp lực giao thông cho tuyến quốc lộ 1. Ảnh: XUÂN HOÁT

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 11.800 tỉ đồng, giai đoạn đầu, tuyến được xây dựng bốn làn xe, tốc độ khai thác 90 km/h; khi hoàn chỉnh sẽ đạt quy mô sáu làn xe, tốc độ tối đa 120 km/h.

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án 7 thông tin hiện đã phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán các gói thầu và tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công hệ thống giám sát điều hành giao thông. Dự kiến cơ bản hoàn thành thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị trong năm 2025.