Khánh Hòa thu hồi đất nhà hàng ven biển Nha Trang để đấu giá 09/11/2025 15:34

(PLO)- UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa thu hồi khu đất nhà hàng Sailing rộng hơn 4.814 m2 ven biển để đấu giá.

Ngày 9-11, ông Lê Tiến Vĩnh, Phó chủ tịch UBND phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, cho biết UBND phường đã thông báo đến Công ty CP Quốc tế Biển Xanh sẽ thu hồi khu đất nhà hàng Sailing rộng hơn 4.814 m2 ven biển phía đông đường Trần Phú.

Khu đất của dự án Lousiane. Ảnh: XUÂN HOÁT

Lý do thu hồi là đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn sử dụng đất. UBND phường Nha Trang yêu cầu Công ty CP Quốc tế Biển Xanh xử lý tài sản gắn liền với đất để hoàn trả mặt bằng.

Đồng thời, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật trong suốt quá trình xử lý tài sản gắn liền với đất để bàn giao mặt bằng cho nhà nước.

Dự án nhà hàng Lousiane được đầu tư xây dựng tại khu đất có diện tích hơn 4.800 m2, thực hiện từ năm 2004, có thời hạn thuê đất 18 năm.



Theo UBND phường Nha Trang, sau khi thu hồi, khu đất này sẽ được đấu giá. Theo ý tưởng thiết kế đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng, khu đất nhà hàng Lousiane sẽ là thành câu lạc bộ biển.

Tại đây sẽ được giữ nguyên các hoạt động giải trí - thương mại đang hoạt động hiệu quả; đồng thời sẽ cải tạo một số hạng mục không còn phù hợp để tạo ra các lối đi công cộng, thuận lợi nhất cho người dân và du khách tiếp cận không gian biển.

Cụ thể, sẽ tháo dỡ các hạng mục phụ trợ phía trước mặt tiền đường Trần Phú, tháo dỡ một phần chỗ ngồi phía biển để mở rộng đường đi dạo, kết nối các khu vực công viên bên cạnh.

Tại cuộc họp nghe báo cáo ý tưởng thiết kế đô thị phía đông đường Trần Phú - Phạm Văn Đồng mới đây, ông Nguyễn Khắc Toàn, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai ý tưởng này.

Ông Toàn yêu cầu ngay sau khi UBND phường Nha Trang thực hiện các thủ tục thu hồi đất, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận, xây dựng phương án đấu giá.

Người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa lưu ý phương án xây dựng các công trình này với điểm nhấn là các điểm check-in, phát triển kinh tế đêm và phải chọn nhà đầu tư có năng lực, đủ tầm.