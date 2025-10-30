Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo tỉnh Quảng Trị không để dân đói, khát trong mưa lũ 30/10/2025 16:46

(PLO)- Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo không để xảy ra việc người dân bị thiếu ăn, thiếu nước sạch.

Chiều 30-10, tại phường Nam Đông Hà, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác ứng phó với tình hình mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao công tác ứng phó với mưa lũ của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Tỉnh đã chủ động các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: MT

Dự báo thời gian tới, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các địa phương phải theo dõi chặt chẽ, cập nhật tình hình, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, xử lý cho người dân trong các tình huống sạt lở, ngập sâu, nhất là đối với các đối tượng yếu thế.

Cùng đó là rà soát các điểm có nguy cơ để có phương án cảnh báo, rào chắn, chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi vùng xung yếu khi có tình huống khẩn cấp.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: MT

Ông cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng phương án bảo vệ đê điều, hồ đập; nắm chắc tình hình người dân khó khăn gì, thiếu gì để hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, bệnh tật. Đặc biệt, tiếp cận những nơi khó khăn, ngập sâu không để xảy ra tình hình cô lập, không để ai thiếu ăn, nước sạch.

Các địa phương phải bám sát cơ sở, tình hình mưa lũ, khi lũ rút huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh theo phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Sửa chữa cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do mưa bão, sửa chữa nhà dân, đảm bảo môi trường không để dịch bệnh xảy ra.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. Ảnh: MT

Trước mắt, ông Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê và lập báo cáo về thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Còn về lâu dài cần có đánh giá, tổng kết để lập quy hoạch ứng phó thiên tai phù hợp với từng địa phương, từng vùng nhằm hạn chế thấp thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ trên địa bàn xã Diên Sanh, thăm, tặng quà động viên bà con vùng rốn lũ Hữu Tân (xã Ninh Châu, Quảng Trị).