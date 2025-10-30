Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chỉ đạo tỉnh Quảng Trị không để dân đói, khát trong mưa lũ

Chiều 30-10, tại phường Nam Đông Hà, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Trị về công tác ứng phó với tình hình mưa lũ, ngập lụt trên địa bàn.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá cao công tác ứng phó với mưa lũ của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua. Tỉnh đã chủ động các phương án theo phương châm “4 tại chỗ”, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.
Dự báo thời gian tới, tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các địa phương phải theo dõi chặt chẽ, cập nhật tình hình, thông tin kịp thời diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, xử lý cho người dân trong các tình huống sạt lở, ngập sâu, nhất là đối với các đối tượng yếu thế.
Cùng đó là rà soát các điểm có nguy cơ để có phương án cảnh báo, rào chắn, chủ động sơ tán, di dời người dân khỏi vùng xung yếu khi có tình huống khẩn cấp.
Ông cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương xây dựng phương án bảo vệ đê điều, hồ đập; nắm chắc tình hình người dân khó khăn gì, thiếu gì để hỗ trợ kịp thời, tuyệt đối không để người dân thiếu đói, bệnh tật. Đặc biệt, tiếp cận những nơi khó khăn, ngập sâu không để xảy ra tình hình cô lập, không để ai thiếu ăn, nước sạch.
Các địa phương phải bám sát cơ sở, tình hình mưa lũ, khi lũ rút huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp, vệ sinh theo phương châm nước rút đến đâu vệ sinh đến đó. Sửa chữa cơ sở hạ tầng bị thiệt hại do mưa bão, sửa chữa nhà dân, đảm bảo môi trường không để dịch bệnh xảy ra.
Trước mắt, ông Mai Văn Chính yêu cầu các địa phương rà soát, thống kê và lập báo cáo về thiệt hại để có phương án hỗ trợ kịp thời. Còn về lâu dài cần có đánh giá, tổng kết để lập quy hoạch ứng phó thiên tai phù hợp với từng địa phương, từng vùng nhằm hạn chế thấp thiệt hại về tính mạng, tài sản cho người dân.
Cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác tỉnh Quảng Trị đã trực tiếp kiểm tra tình hình ứng phó với mưa lũ trên địa bàn xã Diên Sanh, thăm, tặng quà động viên bà con vùng rốn lũ Hữu Tân (xã Ninh Châu, Quảng Trị).
Từ 26 đến 30-10, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp đới gió Đông, trên địa bàn có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm.
Mưa lớn kéo dài đã khiến hơn 700 hộ/2.100 nhân khẩu bị ngập, 137 hộ đã di dời an toàn; 18 điểm sạt lở, hơn 40 điểm ngập trên Quốc lộ, tỉnh lộ và nhiều tuyến liên xã bị chia cắt.
Ngoài ra, 5.000 học sinh phải nghỉ học; 2 người mất tích. Hơn 100 ha hoa màu ngập úng, 3,5 km kênh mương, 2km bờ sông bị hư hỏng, sạt lở.