Phó Thủ tướng Mai Văn Chính vào vùng lũ Quảng Trị thăm bà con 30/10/2025 16:14

(PLO)- Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng, chống mưa lũ trên địa bàn tỉnh.

Ngày 30-10, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã đến vùng lũ tại xã Tân Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ nay là xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị thăm bà con nhân dân.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác đã đi ca nô vào bên trong vùng lũ, nơi bà con đang trú ẩn tại nhà tránh lũ cộng đồng.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính động viên bà con đang tránh lũ. Ảnh: MT

Tại đây, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã hỏi thăm tình hình sức khoẻ của bà con khi đi tránh lũ cũng như động viên bà con yên tâm ở lại đến khi an toàn rồi quay trở về nhà.

Phó Thủ tướng cùng đoàn công tác Trung ương đã trao 15 suất quà hỗ trợ cho các hộ dân bị ngập lụt, gia đình khó khăn.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác tặng quà cho các hộ gia đình khó khăn đang tránh lũ. Ảnh: MT

Thôn Hữu Tân, xã Ninh Châu hiện có 232 hộ dân với gần 780 nhân khẩu. Đây là vùng rốn lũ của tỉnh Quảng Bình cũ, cứ vào mùa mưa bão thì nơi đây sẽ bị ngập sâu.

Những ngày qua, tại tỉnh Quảng Trị có mưa to. Xảy ra tình trạng ngập lụt sâu, diện rộng ở vùng hạ lưu sông Kiến Giang phía Bắc tỉnh Quảng Trị, sông Thạch Hãn và sông Ô Lâu ở phía Nam tỉnh Quảng Trị.

Nhiều nơi trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá ở các xã miền núi, gây chia cắt cục bộ.

Đến ngày 30-10, toàn tỉnh có 534 nhà dân bị ngập, 5.000 học sinh tại 27 trường học phải tạm nghỉ học; phải di dời 137 hộ/385 nhân khẩu thuộc các xã Ba Lòng, Nam Hải Lăng, Mỹ Thủy, Diên Sanh để bảo đảm an toàn.