10 sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh An Giang năm 2025 16/01/2026 15:32

(PLO)- Trong năm 2025, tỉnh An Giang vinh dự hai lần đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc; trong đó, một lần trước khi sáp nhập tỉnh và một lần sau khi sáp nhập tỉnh.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang ban hành Công văn số 318 công bố 10 sự kiện quan trọng, nổi bật của tỉnh năm 2025. Cụ thể:

1. Vinh dự 2 lần đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc

Ngày 4-6-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy hai tỉnh An Giang và Kiên Giang đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội và chuẩn bị cho việc hợp nhất hai địa phương.

Ngày 19-11-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương đến thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu (tỉnh An Giang). Ảnh: BT

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh việc hợp nhất hai tỉnh không chỉ là điều chỉnh địa giới hành chính mà là bước đi chiến lược nhằm tái cấu trúc không gian phát triển vùng Tây Nam Bộ. Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu hai địa phương tăng cường phối hợp, thống nhất tầm nhìn, chủ động chuẩn bị phương án tổ chức bộ máy, nhân sự và hạ tầng sau hợp nhất, bảo đảm quá trình hợp nhất diễn ra chặt chẽ, hiệu quả.

Trong hai ngày 19 và 20-11-2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đến thăm và làm việc tại đặc khu Thổ Châu; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tại đặc khu Phú Quốc. Tại các buổi làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đánh giá cao kết quả phát triển của tỉnh An Giang thời gian qua. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng bày tỏ tin tưởng với bản lĩnh và trí tuệ của Đảng bộ, sự đồng lòng Nhân dân, An Giang sẽ tạo bứt phá mới và trở thành cực phát triển năng động của ĐBSCL.

Cũng trong năm 2025, tỉnh An Giang vinh dự đón Chủ tịch nước Lương Cường thăm, chúc tết và tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ; đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm và tặng quà gia đình chính sách nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ; đón Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương tưởng niệm tại Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng, tặng quà các gia đình chính sách và gia đình có hoàn cảnh khó khăn của tỉnh.

2. Sau hợp nhất, An Giang có dân số và diện tích lớn nhất ĐBSCL

Tỉnh An Giang được thành lập từ ngày 1-7-2025, trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Kiên Giang và tỉnh An Giang. Sau hợp nhất, tỉnh An Giang mới có diện tích tự nhiên hơn 9.888 km²; dân số hơn 4,95 triệu người; trở thành tỉnh có quy mô lớn nhất ĐBSCL về diện tích và dân số. Toàn tỉnh có 102 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 85 xã, 14 phường và ba đặc khu.

An Giang sau hợp nhất có thế mạnh về nông nghiệp, thương mại biên giới, kinh tế biển và du lịch, nhất là du lịch tâm linh và biển đảo. Cạnh đó, có nhiều dân tộc cùng sinh sống lâu đời, hình thành những giá trị văn hóa phong phú với nhiều lễ hội dân gian, làng nghề truyền thống và các công trình kiến trúc độc đáo.

3. An Giang phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ ngày 2-10-2025 đến ngày 3-10-2025; đã đề ra mục tiêu đến năm 2030 An Giang trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, với sự dẫn dắt của Phú Quốc - Rạch Giá - Hà Tiên.

﻿ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức từ ngày 2-10-2025 đến ngày 3-10-2025. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo. Ảnh: BTC

Phú Quốc phát triển thành trung tâm du lịch, thương mại tầm cỡ quốc tế, có các khu thương mại tự do; đáp ứng phát triển du lịch biển, văn hóa và trải nghiệm kết nối Phú Quốc. Với vị trí chiến lược nằm gần các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực Đông Nam Á và nằm trên tuyến hàng hải quốc tế, Phú Quốc có lợi thế lớn về giao thương, du lịch và kết nối quốc tế.

Rạch Giá là trung tâm chính trị - hành chính, kinh tế tổng hợp, công nghiệp, kinh tế biển, với vị trí chiến lược, nằm trên trục giao thông nối liền các tuyến huyết mạch như Lộ Tẻ - Rạch Sỏi và Hà Tiên - Rạch Giá - Bạc Liêu. Qua đó, thuận lợi phát triển đồng bộ các lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ, kinh tế biển.

Hà Tiên là trung tâm kinh tế biển - du lịch - thương mại biên giới; có tiềm năng trở thành trung tâm quan trọng của vùng Tây Nam Bộ, góp phần thúc đẩy liên kết vùng và hội nhập quốc tế. Với vị trí địa lý chiến lược, giáp Campuchia và gần các tuyến hàng hải quốc tế, Hà Tiên đóng vai trò cửa ngõ giao thương quan trọng của ĐBSCL với các nước ASEAN.

4. Đặc khu Phú Quốc được chọn đăng cai Hội nghị APEC 2027

Ngày 17-5-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 948 giao nhiệm vụ chuẩn bị các điều kiện và thực hiện một số biện pháp để triển khai nhanh các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Trên cơ sở này, ngày 10-7-2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thành lập Ủy ban Quốc gia APEC 2027, nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc liên quan đến công tác chuẩn bị và tổ chức các hội nghị.

Việc đặc khu Phú Quốc được chọn đăng cai Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 là vinh dự lớn, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng đối với tỉnh An Giang và đặc khu. Ảnh: BT

Để chuẩn bị tổ chức Tuần lễ Cấp cao APEC 2027, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 02 và Đề án số 565 về xây dựng đặc khu Phú Quốc thành “Đơn vị kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”. Phú Quốc đã triển khai 21 dự án, công trình trọng điểm với tổng vốn đầu tư ước khoảng 137.000 tỉ đồng.

Nổi bật là Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc quy mô hơn 16 ha; dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; tuyến tàu điện đô thị (metro) giai đoạn 1, kết nối sân bay với khu trung tâm hội nghị...

5. Khởi công, khánh thành nhiều công trình trọng điểm của quốc gia, của tỉnh

Năm 2025, để chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, An Giang đã khánh thành các công trình trọng điểm quốc gia, như:

Ngày 19-12-2025, tỉnh An Giang khởi công xây dựng bốn công trình phục vụ APEC 2027, tổng quy mô đầu tư hơn 14.800 tỉ đồng. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh AG

Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc quy mô hơn 16 ha, tổng mức đầu tư khoảng 21.860 tỉ đồng.

Dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, tổng vốn khoảng 22.000 tỉ đồng.

Tuyến tàu điện đô thị (metro) giai đoạn 1, vốn đầu tư khoảng 9.000 tỉ đồng.

Đường trục chính ven biển vào trung tâm phường Hà Tiên với tổng mức đầu tư 1.400 tỉ đồng.

Cầu trên tuyến đường bộ ven biển kết nối An Biên - Rạch Giá với tổng mức đầu tư 3.900 tỉ đồng.

Ba dự án xây trường nội trú liên cấp khu vực biên giới, với tổng vốn dự kiến khoảng gần 388,8 tỉ đồng.

Ngoài ra, tỉnh còn khởi công đường liên kết vùng, đoạn từ thị xã Tân Châu đến phường Châu Đốc, kết nối với tỉnh An Giang và Đồng Tháp với tổng mức đầu tư 2.131 tỉ đồng; công trình Nhà hát tỉnh An Giang với tổng mức đầu tư 215 tỉ đồng.

6. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất ĐBSCL

Năm 2025, thống kê từ các bộ, ngành Trung ương, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang đạt mức cao nhất ĐBSCL, trở thành điểm sáng trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

Trong năm 2025, kinh tế phát triển tích cực, tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 8,39%, cao nhất ĐBSCL và thuộc nhóm khá cả nước. Nông nghiệp tiếp tục là trụ đỡ với sản lượng lúa trên 8,8 triệu tấn; công nghiệp - xây dựng tăng trưởng hai con số; du lịch tăng trưởng vượt bậc, đón hơn 24 triệu lượt khách, tổng doanh thu gần 68.000 tỉ đồng, tăng hơn 91% so cùng kỳ.

7. Đón nhận bằng UNESCO ghi danh Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam

Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam là một lễ hội lớn, mang đậm bản sắc văn hóa của cư dân vùng Tây Nam Bộ, diễn ra từ ngày 22-4 đến ngày 27-4 âm lịch hàng năm tại phường Châu Đốc.

Ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL trao Bằng ghi danh của UNESCO cho lãnh đạo tỉnh An Giang. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh AG

Ngày 4-12-2024, tại Paraguay, Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Ngày 19-3-2025, tỉnh An Giang đã long trọng tổ chức Lễ đón bằng của UNESCO.

8. Thể thao thành tích cao vượt trên 200% chỉ tiêu kế hoạch

Năm 2025, thể thao thành tích cao của tỉnh đạt nhiều kết quả nổi bật, vượt trên 200% chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tỉnh An Giang đã đóng góp 9 huấn luyện viên và 78 vận động viên cho các đội tuyển thể thao quốc gia.

Kết thúc SEA Games 33, các vận động viên thể thao An Giang đoạt một huy chương vàng, năm huy chương bạc và tám huy chương đồng, đóng góp vào thành tích hạng ba toàn đoàn của thể thao Việt Nam. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh AG

Các đội tuyển thể thao thành tích cao của tỉnh đã đạt 185 huy chương vàng, 176 huy chương bạc và 295 huy chương đồng. Nổi bật là các huy chương vàng tại Giải vô địch Cử tạ châu Á, Vovinam thế giới và SEA Games 33.

9. Truy điệu, an táng 124 hài cốt liệt sĩ và thực hiện tốt “Đền ơn đáp nghĩa”

Năm 2025, tỉnh An Giang tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Các lực lượng của tỉnh đã tìm kiếm, quy tập và tổ chức truy điệu, an táng 124 hài cốt liệt sĩ.

Ngày 21-7-2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng đoàn công tác dự lễ viếng, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc (tỉnh An Giang). Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh AG

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự lễ truy điệu, an táng 80 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Dốc Bà Đắc. Trong năm, tỉnh đã chi hơn 100 tỉ đồng để chăm lo các gia đình chính sách; hoàn thành hỗ trợ 2.024 nhà ở hộ người có công.

10. Khánh thành Đền tưởng niệm anh hùng, liệt sĩ và người có công

Công trình có tổng diện tích 3,4 ha, mức đầu tư hơn 219 tỉ đồng từ nguồn xã hội hóa 100%, tọa lạc tại khu đô thị Tây Bắc (phường Rạch Giá), khánh thành vào giữa tháng 12-2025.

﻿ ﻿ Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Thủ tướng Chính phủ và Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam tham quan Đền tưởng niệm. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh AG

Nổi bật là đền thờ trung tâm với hệ thống bia đá khắc ghi tên hơn 21.000 anh hùng liệt sĩ, người có công và 1.805 Mẹ Việt Nam anh hùng. Đây là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau.