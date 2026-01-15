HĐND tỉnh An Giang thông qua nghị quyết chuyển đổi hơn 9 ha đất rừng 15/01/2026 13:43

(PLO)- HĐND tỉnh An Giang đã thống nhất chủ trương chuyển đổi 9,38 ha đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án đầu tư xây dựng doanh trại, cơ sở hạ tầng ban đầu Trung tâm 11 (Cục 75, Bộ Quốc phòng).

Ngày 15-1, HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 8 (kỳ họp chuyên đề) thông qua ba tờ trình dự thảo nghị quyết về chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất và danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Đại biểu HĐND tỉnh An Giang biểu quyết thông qua các Tờ trình dự thảo Nghị quyết. Ảnh: HOÀNG HỮU

HĐND tỉnh cũng đã thông qua danh mục công trình, dự án phải thu hồi đất thực hiện trong năm 2026. Đó là dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông (đặc khu Phú Quốc); với quy mô sử dụng đất hơn 2,8ha, vị trí tại khu phố Cây Thông Ngoài Cửa Dương

Trước đây, theo quy hoạch chung, Phú Quốc đã xác định bốn vị trí thực hiện dự án nhà máy xử lý nước thải. Tuy nhiên, vị trí lựa chọn trước đây tại khu phố 9 Dương Đông làm phát sinh chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng lớn, gặp nhiều khó khăn trong tổ chức triển khai và ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Do đó, tỉnh An Giang quyết định điều chỉnh dự án nhà máy xử lý nước thải tập trung khu vực Dương Đông.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh An Giang thống nhất thông qua dự thảo Nghị quyết về việc phê duyệt danh mục 62 khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, có 11 dự án xây dựng công trình phục vụ Hội nghị APEC 2027 trên địa bàn đặc khu Phú Quốc, như: Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc; Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC; các khu đô thị hỗn hợp - du lịch sinh thái, khu xử lý rác - nhà máy xử lý chất thải…