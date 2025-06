Tổng thống Trump ký lệnh cấm và hạn chế nhập cảnh từ 19 nước 05/06/2025 08:40

Ngày 4-6, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân của một số quốc gia với lý do lo ngại về rủi ro an ninh quốc gia, theo tờ The New York Times.

Theo đó, Mỹ sẽ cấm nhập cảnh đối với công dân của 12 quốc gia gồm Afghanistan, Myanmar, Chad, CH Congo, Guinea Xích Đạo, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan và Yemen.

Cạnh đó, Mỹ cũng siết kiểm soát nhập cảnh đối với người đến từ 7 nước, bao gồm Burundi, Cuba, Lào, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan và Venezuela.

Sắc lệnh này sẽ có hiệu lực từ tuần sau, ngày 9-6.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Sắc lệnh này áp dụng đối với công dân từ tất cả 19 quốc gia nêu trên, ngoại trừ những người là thường trú nhân hợp pháp ở Mỹ hoặc những người hiện đang có thị thực (visa) và những cá nhân nhập cảnh phục vụ lợi ích quốc gia của Mỹ.

Theo Nhà Trắng, các vận động viên, người thân của họ và huấn luyện viên tới Mỹ tham dự World Cup, Thế vận hội Olympics hoặc các sự kiện thể thao lớn khác cũng là những đối tượng ngoại lệ của sắc lệnh này.

Tổng thống Trump cho biết lệnh cấm và hạn chế nhập cảnh này được đưa ra sau vụ tấn công ở bang Colorado và có thể được sửa đổi. Theo ông Trump, các quốc gia khác cũng có thể bị đưa vào danh sách này trong bối cảnh các mối đe dọa đang xuất hiện trên khắp thế giới.

Trước đó, vào ngày 1-6, tại TP Boulder (bang Colorado), một công dân Ai Cập tên là Mohamed Sabry Soliman đã bị bắt vì ném bom xăng, tấn công đám đông tham gia tưởng niệm con tin Israel khiến 8 người bị thương. Chính quyền Mỹ cho rằng người đàn ông này đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ.

"Vụ tấn công khủng bố gần đây ở Boulder, Colorado cho thấy mối nguy hiểm lớn đối với nước Mỹ xuất phát từ những công dân nước ngoài không được thẩm tra kỹ lưỡng khi nhập cảnh" - ông Trump cho hay.

“Tổng thống Trump đang thực hiện lời hứa bảo vệ người Mỹ khỏi những tác nhân nước ngoài nguy hiểm muốn đến đất nước chúng ta và gây hại cho chúng ta” - người phát ngôn Nhà Trắng Abigail Jackson đăng trên mạng xã hội X.

Theo bà Jackson, những hạn chế này tùy thuộc vào từng quốc gia và bao gồm những nước không có quy trình thẩm tra phù hợp, có tỉ lệ lưu trú quá hạn thị thực cao hoặc không chia sẻ thông tin về danh tính và các mối đe dọa.