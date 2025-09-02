Những loại khí tài tối tân nào sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Trung Quốc? 02/09/2025 17:40

(PLO)- Nhiều khí tài tối tân như vũ khí lazer thế hệ mới, tên lửa chống hạm, phương tiện lặn không người lái cỡ siêu lớn,... được dự đoán sẽ xuất hiện trong lễ duyệt binh ở Trung Quốc ngày 3-9 tới.

Trung Quốc sẽ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3-9 để kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phát xít Nhật trong Thế chiến II, trong đó có màn trình diễn hàng loạt vũ khí mới.

Các chuyên gia quân sự đã phân tích hình ảnh và video trên mạng xã hội từ nhiều buổi tổng duyệt gần đây của Trung Quốc, cho thấy sự xuất hiện của tên lửa chống hạm, thiết bị lặn không người lái tối tân, hệ thống phòng thủ tên lửa cùng nhiều công nghệ khác có thể sẽ đi qua Quảng trường Thiên An Môn.

Dù giới chức giữ kín danh sách khí tài sẽ được trình diễn, giới quan sát quân sự đã kịp phát hiện nhiều hệ thống đáng chú ý. Quân đội Trung Quốc khẳng định toàn bộ trang thiết bị trình diễn đều do nước này tự sản xuất và đã “được biên chế thực tế”.

Trọn bộ tên lửa siêu vượt âm “Đại bàng tấn công”

Bốn loại tên lửa chống hạm mới, dài vài mét, đã lộ diện: YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20. “YJ” là viết tắt của “Ying Ji”, nghĩa là “Đại bàng tấn công” trong tiếng Trung.

Những tên lửa này có thể phóng từ tàu chiến hoặc máy bay, được thiết kế để gây sát thương nghiêm trọng lên các tàu cỡ lớn. Các mẫu YJ-17, YJ-19 và YJ-20 được cho là tên lửa siêu vượt âm, tức có thể bay nhanh gấp ít nhất 5 lần tốc độ âm thanh.

Bốn loại tên lửa chống hạm YJ-15, YJ-17, YJ-19 và YJ-20 được cho là đã xuất hiện trong các buổi tập luyện cho lễ duyệt binh ở Trung Quốc ngày 3-9 tới. Ảnh: X

Trong số các tên lửa này, YJ-17 đã được nhìn thấy trong một buổi tổng duyệt, đặt trên xe tải quân sự.

Dù chưa có thông tin chính thức, giới chuyên gia cho rằng YJ-17 có thể đạt tốc độ Mach 8 (khoảng 9.800 km/giờ). Với tầm bắn 1.200 km, tên lửa này đủ khả năng tấn công mục tiêu hải quân từ xa mà không bị lộ vị trí bệ phóng trước các đòn phản công. Ngoài ra, các nhà phân tích nhận định YJ-17 có thể mang đầu đạn nặng 270-450 kg, đủ sức xuyên thủng lớp giáp dày.

Phương tiện không người lái dưới nước

Theo các bức ảnh rò rỉ từ buổi tổng duyệt, Trung Quốc nhiều khả năng sẽ trình diễn ít nhất hai loại phương tiện lặn không người lái cỡ siêu lớn (XLUUV).

Theo trang Naval News, những phương tiện này dài khoảng 18 m, được vận chuyển xuyên thành phố bằng các xe chuyên dụng khổng lồ. Thân hình ngư lôi cùng hệ thống đẩy phản lực cho thấy chúng được thiết kế để hoạt động tàng hình dưới nước.

Xe chuyên dụng vận chuyển khí tài được cho là phương tiện lặn không người lái cỡ siêu lớn (XLUUV) cho lễ duyệt binh ở Trung Quốc. Ảnh: X

Hình ảnh cho thấy một chiếc được đánh dấu “AJX002”, trong khi mẫu còn lại chỉ xuất hiện dưới lớp bạt phủ.

Theo Naval News, Trung Quốc sở hữu chương trình “phương tiện lặn không người lái siêu lớn” (XLUUV) lớn nhất thế giới, với ít nhất năm mẫu đã được triển khai.

Lá chắn chống tên lửa

HQ-29, hệ thống vẫn còn nhiều bí ẩn, được một số nhà phân tích Trung Quốc mô tả là “thợ săn vệ tinh”, có khả năng đánh chặn tên lửa ở độ cao 500 km (ngoài tầng khí quyển), cũng như các vệ tinh ở quỹ đạo thấp.

Lắp đặt trên xe bánh lốp, hệ thống mang theo hai ống phóng tên lửa, mỗi ống có đường kính khoảng 1,5 m.

Nếu đúng như tuyên bố, đây sẽ là hệ thống đánh chặn tiên tiến nhất của Trung Quốc và thuộc hàng mạnh nhất thế giới.

Vũ khí laser “mạnh nhất thế giới”?

Một phương tiện hình chữ nhật khổng lồ, sơn ngụy trang và phủ bạt, được cho là hệ thống phòng thủ có khả năng bắn hạ tên lửa và UAV bằng laser công suất lớn, theo tờ South China Morning Post.

Thiết bị được phủ tấm bạt xanh, được cho là hệ thống phòng không laser mạnh nhất thế giới, xuất hiện trong quá trình Bắc Kinh chuẩn bị cho lễ duyệt binh ở Trung Quốc. Ảnh: HANDOUT

Tài khoản X “Zhao DaShuai”, được cho có liên hệ với quân đội Trung Quốc, khẳng định đây là “hệ thống phòng không bằng laser mạnh nhất thế giới”.

Xe bọc thép hạng nặng

Theo SCMP, quân đội Trung Quốc sẽ trình diễn xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A, được phát triển nhằm thay thế dòng Type 88 thế hệ hai. Quá trình phát triển dòng Type 99, còn gọi là ZTZ-99, bắt đầu từ năm 1989, dựa trên thiết kế khung gầm T-72 của Liên Xô.

Nặng khoảng 55 tấn, Type 99A là biến thể tiên tiến nhất của dòng Type 99 và đã được quân đội Trung Quốc biên chế từ năm 2011. Xe tăng này được trang bị pháo chính nâng cấp cỡ 105 mm, tháp pháo mở rộng, radar bốn mặt cùng hệ thống động lực tích hợp.

Một chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A của Trung Quốc. Ảnh: X

Xe vận hành với kíp lái ba người và có chiều dài lên tới 11 m.

Theo SCMP, xe tăng chiến đấu chủ lực Type 99A được trang bị hệ thống ngắm bắn tiên tiến, cho phép pháo thủ tấn công một mục tiêu trong khi chỉ huy đồng thời theo dõi mục tiêu khác. Hệ thống điều khiển hỏa lực nâng cấp của nó bao gồm kính ngắm ảnh nhiệt thế hệ ba, cảm biến khí tượng và máy tính đường đạn, giúp tấn công chính xác các mục tiêu ở cự ly tới 5 km.

Trong những ngày gần đây, nhiều phương tiện thế hệ mới cũng đã được phát hiện, đáng chú ý là loại xe tăng mới. Không có nhiều thông tin về loại xe tăng này, song được biết đến với thông tin ít ỏi rằng chúng nhỏ hơn đôi chút so với chiếc Type 99A.

Tiêm kích, vũ khí hạt nhân, xe bọc thép mới?

Hai cuộc duyệt binh gần nhất của Bắc Kinh cho thấy sự thay đổi trong xu hướng trang bị quốc phòng. Năm 2015, quân đội Trung Quốc tập trung vào các loại tên lửa chiến lược tầm xa. Đến năm 2019, UAV trở thành tâm điểm với lần đầu tiên ra mắt máy bay tấn công GJ-11, theo tờ The Telegraph.

Trong lễ duyệt binh ở Trung Quốc năm nay, giới quan sát dự đoán Bắc Kinh có thể công bố mẫu kế nhiệm tàng hình của dòng GJ-11, mang tên “Lưỡi gươm sắc bén”, được thiết kế hoạt động như “đồng đội trung thành” cho UAV trong các nhiệm vụ tác chiến.

Theo hình ảnh về các buổi luyện tập, đợt duyệt binh lần này cũng sẽ có sự góp mặt của máy bay tiếp liệu trên không YU-20 cùng các tiêm kích tàng hình J-20.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân - biểu tượng tối thượng của sức mạnh - cũng được dự đoán sẽ xuất hiện nổi bật trong cuộc duyệt binh.

“Trung Quốc sẽ giới thiệu thế hệ vũ khí hạt nhân mới” - chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình nói với AFP. Theo ông Tống, vũ khí hạt nhân, cũng như các loại khí tài khác được trưng bày có vai trò lớn trong việc khẳng định vị thế quân sự của Bắc Kinh.