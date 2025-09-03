Quốc tế

VIDEO: Ông Tập Cận Bình tiếp đón khách mời quốc tế đến dự lễ duyệt binh

(PLO)- Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã chào đón nhiều lãnh đạo quốc gia và tổ chức quốc tế đến Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.
Sáng 3-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã chào đón nhiều lãnh đạo quốc gia và tổ chức quốc tế đến Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.

Dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít có hơn 25 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un…

Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón các vị khách quốc tế. Nguồn CGNT
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) cùng các vị khách quốc tế dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3-9. Ảnh: SCMP
Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh tập thể cùng các vị khách quốc tế. Nguồn CGNT
Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Putin, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cùng lãnh đạo các nước tri ân các cựu chiến binh Trung Quốc đã chiến đấu trong Thế chiến II. Nguồn APT
