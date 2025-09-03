VIDEO: Ông Tập Cận Bình tiếp đón khách mời quốc tế đến dự lễ duyệt binh 03/09/2025 10:37

Sáng 3-9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện đã chào đón nhiều lãnh đạo quốc gia và tổ chức quốc tế đến Bắc Kinh dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới.

Dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít có hơn 25 nguyên thủ và lãnh đạo chính phủ từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Lương Cường, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh, Tổng thống Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un…

Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân Bành Lệ Viện tiếp đón các vị khách quốc tế. Nguồn CGNT

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (giữa) cùng các vị khách quốc tế dự lễ duyệt binh kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của nhân dân thế giới tại thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc) ngày 3-9. Ảnh: SCMP

Video Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chụp ảnh tập thể cùng các vị khách quốc tế. Nguồn CGNT